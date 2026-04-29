رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند دادگاه رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، متوقف شده و او برای «یک تماس فوری مرتبط با مسائل امنیتی» به پایگاه نظامی کیریا رفته است.

نتانیاهو اعلام کرده مشخص نیست این تماس چه مدت طول خواهد کشید.

بر اساس گزارش‌ها، نخست‌وزیر اسرائیل قرار است پس از پایان تماس، دوباره به دادگاه بازگردد.