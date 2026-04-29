کشته شدن ۳ عضو حزبالله در حمله هوایی اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله هوایی در جنوب لبنان به کشته شدن سه عضو حزبالله انجامید.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در مصوبهای، امکان خرید نسیه کالاهای اساسی را برای خانوارهایی که یارانه میگیرند، فراهم کرده است.
طبق این مصوبه، فروشگاههای حضوری و آنلاین میتوانند بهصورت داوطلبانه اعتبار خرید در اختیار خانوارها قرار دهند و در صورت عدم بازپرداخت، مبلغ از یارانه نقدی آنها کسر و به حساب شرکتها واریز میشود.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال این مصوبه را مورد ارزیابی قرار میدهد.
آمریکا در ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی، به بانکها هشدار داد در صورت همکاری با پالایشگاههای چینی که خریدار نفت ایران هستند، با تحریمهای ثانویه مواجه خواهند شد.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
صدور مجوز اقامت موقت برای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور با واکنش تند برخی قانونگذاران کانادایی روبهرو شد.
اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در این باره توضیح میدهد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد پیش از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، روزانه بهطور میانگین پنج کشتی در بندر چابهار پهلو میگرفتند یا در لنگرگاه مستقر بودند.
سنتکام افزود اکنون با اعمال محاصره و قطع تجارت ورودی و خروجی ایران، بیش از ۲۰ شناور همچنان در چابهار باقی ماندهاند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد زیرساختهای حزبالله، از جمله سکوهای پرتاب، انبارهای تسلیحات و ساختمانهای این گروه را هشتم اردیبهشت در چند منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داد.
نیروی هوایی اسرائیل نیز هشتم اردیبهشت سه عضو حزبالله را که در پی تیراندازی به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بودند، هدف قرار داد و از پا درآورد.
به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای حزبالله هشتم اردیبهشت در چند مورد، تعدادی پهپاد انفجاری را به سوی سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان پرتاب کرد. در نتیجه این حملات، یک نظامی ارتش اسرائیل بهطور سطحی زخمی شد.