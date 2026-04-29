خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در مصوبه‌ای، امکان خرید نسیه کالاهای اساسی را برای خانوارهایی که یارانه می‌گیرند، فراهم کرده است.

طبق این مصوبه، فروشگاه‌های حضوری و آنلاین می‌توانند به‌صورت داوطلبانه اعتبار خرید در اختیار خانوارها قرار دهند و در صورت عدم بازپرداخت‌، مبلغ از یارانه نقدی آن‌ها کسر و به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال این مصوبه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.