یک گروه اسلامی مسئولیت حمله تروریستی لندن را بر عهده گرفت
خبرگزاری فرانسه به نقل از «گروه اطلاعاتی سایت» اعلام کرد که یک گروه کمتر شناختهشده به نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که گمان میرود با جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد، مسئولیت حمله تروریستی ظهر چهارشنبه در شمال لندن را بر عهده گرفت. این حمله به زخمی شدن دو مرد یهودی انجامید.
به گفته این نهاد آمریکاییِ خصوصی که فعالیت گروههای افراطی و تروریستی را در فضای آنلاین رصد و تحلیل میکند، این حمله بهطور انفرادی انجام شده است.
بر اساس گزارش «سایت»، «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» با نام اختصاری HAYI، در بیانیهای که بهصورت آنلاین منتشر شد، اعلام کرد: «صهیونیستها از سوی گرگهای تنهای ما در منطقه گولدرز گرین لندن هدف قرار گرفتند.»
این گروه طی دو ماه گذشته مسئولیت مجموعهای از حملات به اهداف مرتبط با یهودیان در سراسر اروپا را بر عهده گرفته است. پلیس لندن پس از دستگیری فردی که با چاقو به شهروندان حمله کرده بود، این حادثه را تروریستی اعلام کرد.
جزئیات بیشتر درباره این حمله را اینجا بخوانید.