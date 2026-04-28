مصلای خمینی در قلب شهر تهران، عمارتی نیمهتمام در نظامی است که همواره نیمهتمام اندیشید، نیمهکاره رها کرد و نیمهکاره در حال فروپاشی است.
عمارت نخراشیده مصلی در یکی از نقاط زیبای تهران، نمونهای از وضعیت همیشه نیمهتمام جمهوری اسلامی در همه موارد، بهخصوص در ساختار خود است؛ حکومتی که همواره از نزدیک بودن به قله سخن گفت، اما هیچگاه نتوانست در هیچ موضوعی به تمامیت برسد؛ نه در ساختار سیاسی، نه پایداری اقتصادی و نه نظم اجتماعی.
پاریسنژرمن به دنبال تکرار تاریخ و صعود به دومین فینال پیاپی خود است. بایرنمونیخ نیز با هدایت مربی جوان خود، وینسنت کمپانی، رویای سهگانه را در سر میپروراند.
امشب ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان یکی از جذابترین مسابقات فصل فوتبال اروپا است.
پاریسنژرمن در دیدار رفت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایرنمونیخ میرود. این مسابقه تقابل قهرمان دوره گذشته و آمادهترین تیم حال حاضر اروپا است.
لوئیس انریکه: هیچ تیمی بهتر از ما نیست
لوئیس انریکه با اعتمادبهنفس بالا پا به این دیدار حساس خواهد گذاشت. سرمربی اسپانیایی پاریسنژرمن معتقد است تیمش در بهترین فرم ممکن قرار دارد.
او در کنفرانس خبری تاکید کرد که اگرچه بایرن ثبات بیشتری داشته، اما پاریس از نظر تیمی بیرقیب است.
انریکه گفت: «پاریسنژرمن و بایرن بهترین تیمهای هجومی این رقابتها هستند، اما کلید بازی در توانایی دفاع کردن مقابل این سبک تیمها نهفته است. بایرن از نظر تیمی کمی باثباتتر از ما بوده، اما هیچ تیمی بهتر از ما نیست.»
او همچنین درباره انگیزه شاگردانش گفت: «ما تشنه تاریخسازی هستیم و میخواهیم باز هم پیشرفت کنیم. تیم ما امسال متفاوت است، چون بازیکنان انگیزه زیادی برای تکرار موفقیت دارند.»
وینسنت کمپانی: طوفانی در راه است
وینسنت کمپانی، سرمربی بایرنمونیخ، با وجود محرومیت از حضور روی نیمکت، هیجان زیادی برای این تقابل دارد.
او بازی امشب را برخوردی شدید میان ایدههای فوتبالی توصیف کرد.
وینسنت کمپانی اظهار داشت: «نوعی طوفان در راه است. ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا کیفیت بازیکنان دو تیم بسیار بالا است. هر دو تیم بلندپروازی یکسانی دارند و میخواهند مانع بازیسازی رقیب شوند.»
او همچنین با کنایه به داستان قدیمی پنهان شدن مورینیو در سبد لباس، درباره غیبتش روی نیمکت گفت: «من با قد ۱۹۲ سانتیمتری نمیتوانم در سبد لباس پنهان شوم. من در جای دیگری از استادیوم خواهم نشست و راهی برای حمایت از تیم پیدا میکنم.»
وضعیت دو تیم و ستارههای تاثیرگذار
پاریسنژرمن در حالی پا به این میدان میگذارد که صدرنشین مقتدر لیگ فرانسه است. انریکه در بازی اخیر مقابل آنژه به ستارههایی مثل دمبله و کواراتسخلیا استراحت داد تا آنها را با تمام توان برای نبرد با بایرن حفظ کند.
پاریسیها که در مرحله قبل لیورپول را حذف کردند، حالا به دنبال شکستن طلسم نتایج ضعیف اخیر خود مقابل باواریاییها هستند.
در سمت مقابل، بایرنمونیخ با تکیه بر قدرت گلزنی هری کین به پاریس آمده است.
کین فصل شگفتانگیزی را پشت سر میگذارد و ۵۳ گل در تمامی رقابتها به ثمر رسانده است.
او گفته که اولویت اصلیاش قهرمانی در لیگ قهرمانان است و رکوردها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
بایرن در مرحله قبل رئال مادرید را در یک جدال نفسگیر حذف کرد و اکنون مدعی اصلی قهرمانی است.
هر دو تیم تا اینجای رقابتها ۳۸ گل به ثمر رساندهاند که بهترین آمار در قاره اروپا است.
انریکه تاکید کرده که مدافعانی مثل حکیمی و نونو مندز باید در دفاع بینقص باشند، اما اولویت تیم او همچنان حمله کردن است.
پاریس از سال گذشته درسهای زیادی گرفته و حالا باتجربهتر از قبل به دنبال عبور از سد بایرن آماده است.
امشب فوتبالدوستان جهان چشم به پاریس دوختهاند تا شاهد نبرد دو غول تهاجمی باشند؛ غولهایی که هیچکدام به چیزی کمتر از پیروزی قانع نیستند.