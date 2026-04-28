یک وکیل با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال از عدم موضع‌گیری اعضای کانون وکلا در دفاع از مردم و علیه فشارهای سیاسی و امنیتی، می‌گوید که این نهاد با نامه‌نگاری با اپراتورهای تلفن همراه به دنبال دریافت اینترنت تبعیض‌آمیز پرو برای خود و اعضایش است.

در شصتمین روز قطعی اینترنت به دست جمهوری اسلامی، مخاطبان ایران‌اینترنشنال پیام‌هایی درباره دسترسی طبقاتی به اینترنت و تاثیر این قطعی گسترده بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ارسال کرده‌اند. یک شهروند می‌گوید تا جمهوری اسلامی وجود دارد، اینترنت و حق زندگی را گروگان نگه خواهد داشت.