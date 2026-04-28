عباس کعبی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، درباره مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت مذاکره درباره «حق غنی‌سازی هسته‌ای» ممنوع است و این موضوع خارج از چارچوب مذاکرات اصلی قرار دارد.

کعبی افزود: «هرگونه موافقت یا مخالفت در گفت‌وگو با آمریکایی‌ها تحت هر عنوان یا با هر میانجی‌گری، اگر بر خلاف نظر و شروط ولی فقیه باشد، حرام شرعی، ضمانت‌آور و غیرقابل قبول است. سازش به معنای کوتاه آمدن از اصول و مبانی انقلاب اسلامی هم حرام شرعی است».

عضو هیات رییسه مجلس خبرگان، گفت: «مذاکره در سایه تهدید دشمن ممنوع است. وعده دادن به دشمن، او را جری می‌کند و نباید از موضع ترس با دشمن روبه‌رو شد. باید تهدیدزدایی صورت گیرد؛ یعنی جنگ و تحریم باید از بین برود و پایان مخاصمه به صلح منجر شود، نه ایجاد وضعیت نه جنگ نه صلح».