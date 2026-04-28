100 %

ارتش اسرائیل اعلام کرد که با استفاده از بیش از ۴۵۰ تن مواد منفجره دو تونل زیرزمینی حزب‌الله را منهدم کرد.

ارتش اسرائیل افزود که این شبکه شامل دو تونل بزرگ بوده است؛ یکی حدود ۸۰۰ متر و دیگری حدود ۱.۲ کیلومتر طول داشته که به اتاق‌های استراحت، سرویس‌های بهداشتی، امکانات آشپزخانه و پرتابگرهایی که به سمت اسرائیل هدف‌گیری شده بودند، مجهز بوده‌اند.

به گزارش ارتش اسرائیل، این تونل‌ها «با استانداردهای ایرانی» ساخته شده بودند و جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم در طراحی و تامین مالی این شبکه‌های زیرزمینی نقش داشته است.