اسرائیل حزبالله را به نقض آتشبس متهم کرد
ارتش اسرائیل از آغاز موج جدیدی از حملات به مناطق و شهرهای جنوب لبنان خبر داد. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، حزبالله توافق آتشبس را نقض کرده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «بهخاطر اوضاع اقتصادی، جنگ و تورم بسیار بالا حدود دو ماهی میشود که کارگاه تولیدی کفش را بستهایم.»
او افزود: «هیچ کدام از چکها پاس نشدهاند و مجبور شدم شرکتی پیدا کنم که در آن به سر کار بروم، اما آنجا هم رسما بردگی است.»
پس از جنگی ۴۰ روزه، تهران و واشینگتن پشت میز مذاکره نشستند. مذاکرات ۲۱ ساعته اسلامآباد با حضور بلندپایهترین مقامات دو کشور برگزار شد و بیهیچ توافقی پایان یافت.
یک روز پس از فروپاشی نشست، آمریکا محاصره دریایی تنگه هرمز را اعلام کرد و تهران گفت در فضای تهدید، پشت میز نمینشیند.
آنچه آنها را به همان بنبستهایی کشاند که در ماههای و سالهای گذشته گرفتارش بودند، ماندگاری بیاعتمادی بود که نه جنگ آن را تغییر داده و نه دیپلماسی راهی برای عبور از آن یافته است.
نزدیک به نیم قرن حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر تبعات سیاسی و اقتصادی برای ایران، تاثیرات مخرب وسیعی روی آب و خاک کشور گذاشته است.
در پی اجرای پروژههای انتقال آب، اکنون مناقشات آبی در مرکز، جنوب شرق و جنوب غرب کشور به درگیریهای علنی بین مردم بدل شده است.
طرحهای دیگر که از سال ۱۴۰۰ به بعد اختصاص اعتبار آنها آغاز شده است، مانند بمبهای ساعتی، زمینه مناقشات بالقوهای را در استانهای مازندران، گلستان، سمنان، همدان، کردستان، کرمانشاه، زنجان و آذربایجان غربی ایجاد کرده است.
فیفا اعلام کرد موضوع حضور تیم فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، در کنگره سالانه این نهاد در کانادا بررسی خواهد شد.
فیفا پیشتر با درخواست جمهوری اسلامی برای تغییر محل برگزاری مسابقات مخالفت کرده و بر اساس قرعهکشی، هر سه بازی مرحله گروهی ایران در خاک آمریکا برگزار خواهد شد.
احسان اکبری، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
سیانان گزارش داد قیمت بنزین در آمریکا با افزایش ۶ سنتی، بهطور میانگین به ۴.۱۸ دلار رسید که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ و رکورد تازهای در دوره جنگ ایران به شمار میآید.
بر اساس این گزارش، همزمان با افزایش بهای نفت به ۱۱۱ دلار و کاهش ذخایر بنزین آمریکا به کمتر از ۲۳۰ میلیون بشکه، تداوم بنبست بر سر بحران تنگه هرمز نگرانیها را تشدید کرده و به رشد قیمتها دامن زده است.