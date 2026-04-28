بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی تنها برای ۱۲ تا ۲۲ روز دیگر ظرفیت ذخیرهسازی نفت دارد.
ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت افجیای و مشاور بازار نفت، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در صورت ادامه محاصره دریایی، جمهوری اسلامی گزینهای جز کاهش تولید نفت نخواهد داشت.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با فاکسنیوز گفت ایران به دست روحانیونی اداره میشود که عقاید «آخرالزمانی» دارند و این بزرگترین مانع در مسیر رسیدن ایران به دموکراسی است.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، مواضع روبیو در قبال جمهوری اسلامی را ارزیابی میکند.
همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد اعلام استقلال آمریکا از بریتانیا و در میانه اختلافات لندن و واشینگتن درباره جنگ ایران، چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، و همسرش، ملکه کامیلا، در سفری ۴ روزه وارد واشینگتن شدند.
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل، در این باره توضیح میدهد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از سفر به عمان و پاکستان به روسیه سفر کرد.
او همچنین بهصورت تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفتوگو کرد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از دیپلماسی غیرملی و التماسی جمهوری اسلامی میگوید.
محمد تقوی، ایراناینترنشنال، در برنامه هتتریک گفت: «هر روز صبح چشممان را باز میکنیم و میبینیم یک نفر را اعدام کردند. آیا بازیکنان تیم ملی فوتبال یک بار اظهارنظر کردند تا بگویند اعدام نکنید؟»
او افزود: «اگر سکوت میکنید، شایسته نمایندگی از یک کشور نیستید که جوانان آن را اعدام کردهاند.»
ملک عبدالله، پادشاه اردن، اعلام کرد هرگونه توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران باید امنیت کشورهای عربی را تضمین کند.
محمد جواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از مواضع کشورهای عربی درباره جنگ تهران و واشینگتن میگوید.