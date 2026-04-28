نیروهای امنیتی عراق به سوی یک پهپاد در حال پرواز بر فراز منطقه سبز بغداد آتش گشودند
منابع امنیتی عراق سهشنبه اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور به سوی یک پهپاد که بر فراز منطقه بهشدت حفاظتشده سبز بغداد در حال پرواز بود آتش گشودند.
این منابع افزودند که احتمالا این پهپاد برای اهداف شناسایی مورد استفاده قرار میگرفت.
بر اساس این گزارش، پهپاد پس از قرار گرفتن در معرض آتش موفق به فرار شد و تاکنون گزارشی از خسارات یا تلفات منتشر نشده است.
منطقه سبز محل استقرار ساختمانهای دولتی و ماموریتهای خارجی، از جمله سفارت ایالات متحده است.
این منطقه در هفتههای اخیر و پس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته است.
پیشتر ایالات متحده به دولت عراق هشدار داد اگر تمامی گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را فورا منحل نکند، با تحریمهای شدیدتری مواجه خواهد شد.
همچنین سفارت آمریکا در بغداد درباره فعالیت انصارالله الاوفیا، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، هشدار داد و اعلام کرد حمله به منافع ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد.
سفارت آمریکا این گروه را عامل حمله ۱۹ فروردین به دیپلماتهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد دانست و خواستار برچیدن «گروههای تروریستی» همسو با تهران شد.
این سفارتخانه افزود این اقدامات حاکمیت عراق و امنیت شهروندان عراقی و آمریکایی را تهدید میکند.