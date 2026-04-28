صدوهجدهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه هشتم اردیبهشت با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۵۶ زندان کشور ادامه یافت.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با ابراز همدردی با خانواده امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، عامر رامش، مهدی فرید و سلطان‌علی شیرزادی، زندانیان سیاسی اعدام‌شده، نوشت پیکر دو تن از آن‌ها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده و سیاست ناپدیدسازی قهری حکومت مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از ضرب‌وشتم، شکنجه، هتک حرمت و تحقیر زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اخیر در زندان‌های مختلف خبر داد و نوشت: «شکنجه‌گران با تراشیدن موی سر، فحاشی و هتاکی می‌کوشند زندانیان را تحقیر کنند. این رفتار وقیحانه غیرانسانی حتی هنگام بردن زندانیان به پای چوبه دار به مراتب بدتر است».

این کارزار سیاست‌های «مقامات ارشد استبداد دینی حاکم» با عنوان «آرایش جنگی» را محکوم کرد و هشدار داد این وضعیت به تضییع حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و جنگ اخیر و صدور احکام سنگین بدون دادرسی عادلانه و منصفانه منجر شده است.