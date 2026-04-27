سقوط ۱۰ درصدی سهام شرکت پتروشیمی «هنگلی» پس از تحریم آمریکا
خبرگزاری رویترز گزارش داد سهام شرکت پتروشیمی چینی «هنگلی» دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۰ درصد سقوط کرد.
این شرکت بهدلیل همکاری با جمهوری اسلامی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی و عضو حزب کارگزاران سازندگی، اعلام کرد جمهوری اسلامی در مذاکرات، دو کارت راهبردی «اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد» و «مدیریت ایران بر تنگه هرمز» را در اختیار دارد.
او گفت حکومت ایران باید از این دو اهرم برای دستیابی به «صلح پایدار» و پایان دادن به تحریمها بهره ببرد.
هاشمی افزود: «اگر ایران این فرض را در نظر بگیرد که ارادهای برای تولید بمب هستهای ندارد، از سوی دیگر غنیسازی صنعتی هم از منظر اقتصادی گران است و ایران حتی سوخت نیروگاه بوشهر را از روسیه میخرد، بنابراین معادلات تازهای در این خصوص شکل میگیرد.»
او ادامه داد: «معتقدم برای دستیابی به حداکثر امتیازات، ایران باید با نهایت واقعبینی به بحث مذاکرات نگاه کند.»
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشکده دانشهای بنیادی، با اشاره به مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «مذاکره با کشوری که این همه جنایت در حق ما کرده، عاقبت ندارد و یک نوع تحقیر است.»
او اضافه کرد: «برای چه باید با آمریکا مذاکره کنیم؟ باید به آن فحش بدهیم، باید کتکش بزنیم. ما مذاکرهای نداریم، مگر اینکه مرعوب باشیم.»
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران طرح موسوم به «اینترنت پرو» را تبعیضآمیز خواند و اعلام کرد از ارائه درخواست جمعی برای دریافت این امتیاز ویژه خودداری میکند.
این انجمن بر حق دسترسی آزاد و ارزان به اینترنت تاکید کرد و افزود اعضا میتوانند بهصورت فردی برای «اینترنت پرو» با تعرفه ۱۰ برابری و مصرف محدود درخواست دهند.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران افزود اسامی متقاضیان برای شفافیت منتشر خواهد شد.
فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، از مردم خواست «نگران نباشند».
بمانی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای «همه موقعیتها و سناریوهای احتمالی در جنگ و صلح»، در آمادگی کامل به سر میبرند.
او افزود بخشی از نیروهای مسلح هنوز وارد درگیریها نشدهاند، اما آماده و «گوش به فرمان» هستند و در صورت نیاز وارد عمل خواهند شد.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، برای یک سفر رسمی دو روزه راهی قزاقزستان شد.
قزاقستان در سال ۲۰۲۵ به پیمان ابراهیم پیوست.