در ادامه لفاظی‌های مقام‌های حکومت ایران، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت اگر آمریکا بخواهد «عاقلانه» رفتار کند، گزینه‌ای جز تن دادن به شرایط جمهوری اسلامی در مذاکرات ندارد.

او افزود شرایط جمهوری اسلامی در قالب ۱۰ بند، از جمله به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، پرداخت غرامت و پذیرش مدیریت ایران بر تنگه هرمز، مشخص شده است و تهران از این مواضع عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رضایی هشدار داد شرایط تنگه هرمز دیگر به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت و این موضوع برای جمهوری اسلامی «یک واقعیت قطعی» به شمار می‌رود.