فرود نخستین پرواز ایرانی در نجف بعد از حدود دو ماه
رسانههای ایران با انتشار ویدیوهایی از فرود نخستین پرواز ایرانی در فرودگاه نجف پس از حدود دو ماه خبر دادند.
نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
پلیس بریتانیا اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره حملات اخیر به اماکن یهودیان در لندن، یک مرد ۳۷ ساله را به ظن آمادهسازی برای اقدامات خشونتآمیز بازداشت کرده است.
علی رشید، خبرنگار ایراناینترنشنال، در رابطه با جزییات این پرونده توضیح میدهد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در حال حاضر مشخص نیست که ایالات متحده چه راهبردی برای خروج از جنگ ایران در نظر دارد.
او گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی گفتوگوها را «با مهارت بالایی» پیش میبرند و «ایرانیها بهوضوح قویتر از آن چیزی هستند که تصور میشد».
مرتس افزود «کل یک ملت» از سوی رهبری جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، «تحقیر شده است».
صدراعظم آلمان همچنین به بحران تنگه هرمز اشاره کرد و گفت بخشی از این گذرگاه راهبری مینگذاری شده است.
او با اشاره به تاثیرات مستقیم جنگ ایران بر اقتصاد آلمان، خواستار پایان هرچه سریعتر این درگیری شد.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، گفت: «۷۰۰ مسجد در ۲۲ منطقه تهران شناسایی شد تا برای شرایط و سناریوهای سخت بتوانیم آمادگی داشته باشیم.»
او افزود: «این تعداد [مسجد] در استفاده از پنلهای خورشیدی، ژنراتور و مولدها، ذخایر آب، اسکان اضطراری و تغذیه به کار گرفته میشوند.»
معتمدیان ادامه داد: «همچنین هلال احمر بیش از ۵ میلیون شبکه مردمی در کشور دارد... تجهیزات در اختیار این افراد قرار میگیرد تا خود محلات تا رسیدن نیروهای امداد و نجات اقدامات لازم را بهسرعت انجام دهند.»
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از بیکاری گسترده، کمبود دارو و دشواریهای معیشتی در نقاط مختلف کشور خبر دادند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «از پرند هستم. اینجا شرایط و بیکاری خیلی اسفناکه، تمام شرکتها تعدیل نیرو کردن. از نظر کمبود دارو مخصوصا برای بیماریهای خاص مثل سرطان خون شرایط سخته. پسربچه ۱۱ ساله بهدلیل نبود دارو داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه.»
«اکثر شرکتهای بزرگ کانتینری در اسکله رجایی بندرعباس دست به تعدیل نیرو و اخراج کارکنان باسابقه زدهاند.»
- «با کلی بدبختی به اینترنت وصل شدم. من تدوینگر ویدیو هستم. بعد از یک سال بیکاری بهخاطر سرطان خون، الان که بهدنبال کار هستم، کاری پیدا نمیشه.»
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که نزدیکان عماد مودتیپور، ۲۸ ساله، مدرس زبان انگلیسی و آلمانی که ۱۹ دیماه در تهرانپارس کشته شد پیکر او را برای ربوده نشدن به دست نیروهای امنیتی تا صبح در خانهای در اطراف محل تیرخوردنش نگه داشتند.
بنا بر اطلاعات رسیده، اطرافیان عماد او را بعد از آن که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شد به یکی از خانههای اطراف رساندند، اما به دلیل خونریزی شدید و با وجود تلاش برای نجاتش، جان خود را از دست داد.
عماد ورزشکار و از هواداران پرسپولیس بود و در آستانه مهاجرت و ترک ایران قرار داشت.