نماینده بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «مهم‌ترین مسئله پیش روی ما، تنگه هرمز است.»

او افزود: «این بحران فقط بر کشتیرانی بین‌المللی تأثیر نمی‌گذارد، بلکه باعث افزایش هزینه‌ها شده و شوک‌هایی را به بازارهای انرژی و زنجیره‌های تامین، فراتر از منطقه، وارد می‌کند. بنابراین، ما باید تنگه را به‌طور کامل و بدون قید و شرط بازگشایی کنیم.»

نماینده بریتانیا تاکید کرد: «در طول این بحران، موضع بریتانیا روشن بوده است: ایران نباید بتواند اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد یا امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید کند. به همین دلیل، ما به اقدامات تازه برای حفاظت از زنجیره‌های تأمین، حفظ آزادی ناوبری و برتری کنوانسیون حقوق دریاها نیاز داریم.»

این مقام اروپایی ادامه داد: «بنابراین، بریتانیا به همکاری با بحرین، اعضای شورا و شرکا ادامه خواهد داد تا حقوق بین‌الملل را حفظ کند، از آزادی ناوبری دفاع کند، از دریانوردان بی‌گناه محافظت کند و مسیرهای دریایی بین‌المللی را باز و امن نگه دارد؛ زیرا ثبات و امنیت جهانی به اقدام مشترک ما بستگی دارد.»