موج تازه حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه منطقه سورداش در اقلیم کردستان عراق
خبرگزاری حقوقبشری هانا گزارش داد که جمهوری اسلامی موج تازهای از حملات پهپادی و موشکی را علیه منطقه سورداش در اقلیم کردستان عراق انجام داده است؛ منطقهای که به گفته این نهاد محل استقرار خانوادهها و افراد غیرنظامی وابسته به حزب کومله است.
این سازمان اعلام کرد هدف قرار دادن عمدی جمعیت و اماکن غیرنظامی نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است.
پیشتر رویترز به نقل از منابع امنیتی در عراق گزارش داد یک حمله پهپادی، یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را در غرب سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داده است.