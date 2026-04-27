جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، در واکنش به انتقاد اعضای حزب‌الله که مذاکره با اسرائیل را «خیانت» خوانده بودند، گفت: «خیانت را کسانی مرتکب می‌شوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ می‌برند.»

او افزود: «برخی ما را به‌خاطر تصمیم به رفتن به مذاکرات به‌بهانه نبود اجماع ملی مورد بازخواست قرار می‌دهند. من می‌پرسم: آیا زمانی که شما به جنگ رفتید، نخست اجماع ملی داشتید؟»

عون ادامه داد: «تا چه زمانی فرزندان جنوب [لبنان] باید تاوان جنگ‌های دیگران را در سرزمین ما بدهند؟»

هم‌زمان، دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد برقراری آتش‌بس پیش‌شرط هرگونه مذاکره با اسرائیل است و وزارت خارجه آمریکا نیز این شرط را پذیرفته است.

اظهارات عون ساعاتی پس از آن مطرح شد که نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، گفت‌وگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند.