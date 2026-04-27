اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که نزدیکان عماد مودتی‌پور، ۲۸ ساله، مدرس زبان انگلیسی و آلمانی که ۱۹ دی‌ماه در تهران‌پارس کشته شد پیکر او را برای ربوده نشدن به دست نیرو‌های امنیتی تا صبح در خانه‌ای در اطراف محل تیر‌خوردنش نگه داشتند.

بنا بر اطلاعات رسیده، اطرافیان عماد او را بعد از آن که با شلیک مستقیم نیرو‌های امنیتی مجروح شد به یکی از خانه‌های اطراف رساندند، اما به دلیل خون‌ریزی شدید و با وجود تلاش برای نجاتش، جان خود را از دست داد.

عماد ورزشکار و از هواداران پرسپولیس بود و در آستانه مهاجرت و ترک ایران قرار داشت.