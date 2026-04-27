صدراعظم آلمان: مشخص نیست آمریکا چه راهبردی برای خروج از جنگ ایران در نظر دارد
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در حال حاضر مشخص نیست که ایالات متحده چه راهبردی برای خروج از جنگ ایران در نظر دارد.
او گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی گفتوگوها را «با مهارت بالایی» پیش میبرند و «ایرانیها بهوضوح قویتر از آن چیزی هستند که تصور میشد».
مرتس افزود «کل یک ملت» از سوی رهبری جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، «تحقیر شده است».
صدراعظم آلمان همچنین به بحران تنگه هرمز اشاره کرد و گفت بخشی از این گذرگاه راهبری مینگذاری شده است.
او با اشاره به تاثیرات مستقیم جنگ ایران بر اقتصاد آلمان، خواستار پایان هرچه سریعتر این درگیری شد.