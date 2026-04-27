اکسیوس گزارش داد در حالی که مذاکرات حکومت ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، تهران پیشنهادی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ارائه داده که در آن گفت‌وگوهای هسته‌ای به مرحله‌ بعدی موکول شده است.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار است دوشنبه هفتم اردیبهشت در نشستی در «اتاق وضعیت» کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، بن‌بست در مذاکرات با جمهوری اسلامی و گزینه‌های پیش‌رو در جنگ را بررسی کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت بدون نتیجه ماندن جنگ ایران، نارضایتی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را در آستانه انتخابات این کشور افزایش داده است.

به گزارش اکسیوس، اسرائیل در ابتدای جنگ ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین را همراه با نیروهایی برای راه‌اندازی آن به امارات متحده عربی ارسال کرد.

