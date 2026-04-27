موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سیپری، در مورد هزینه‌های نظامی در خاورمیانه نوشت که این هزینه‌ها علی‌رغم درگیری‌های مداوم و رقابت‌های منطقه‌ای ثابت مانده است.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی در خاورمیانه در سال گذشته میلادی به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار رسید که تنها یک دهم درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.

این موسسه اشاره کرد علاوه بر اسرائیل، اکثر کشورهای بزرگ هزینه‌کننده در منطقه که داده‌های آنها در دسترس است، هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند.

سیپری افزود هزینه‌های نظامی اسرائیل ۴.۹ درصد کاهش یافت و به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش شدت جنگ در غزه در طول سال ۲۰۲۵ پس از توافق آتش‌بس با حماس در ژانویه ۲۰۲۵ است.

به نوشته سیپری، با این وجود، هزینه‌های اسرائیل ۹۷ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود.

این گزارش می‌گوید: هزینه‌های نظامی ترکیه در سال گدشته میلادی با ۷.۲ درصد افزایش به ۳۰ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به دلیل عملیات نظامی مداوم آن در عراق، سومالی و سوریه است.

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در مورد هزینه‌های نظامی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۵، برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با ۵.۶ درصد کاهش به ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید.

البته سیپری تاکید کرد: «این کاهش به دلیل تورم سالانه بالای ۴۲ درصد بود و از نظر اسمی، هزینه‌ها در واقع افزایش یافت.»

در این مورد، زبیده کریم، محقق برنامه هزینه‌های نظامی و تولید تسلیحات سیپری، گفت: «علی‌رغم درگیری‌های اخیر، هزینه‌های نظامی ایران به دلیل مشکلات اقتصادی به صورت واقعی کاهش یافته است. با این حال، آمار رسمی تقریباً مطمئناً سطح واقعی هزینه‌های ایران را کمتر از حد واقعی نشان می‌دهد.»

او گفت: «ایران همچنین از درآمدهای نفتی خارج از بودجه برای تأمین مالی ارتش خود، از جمله تولید موشک و پهپاد، استفاده می‌کند.»

در همین حال، بر اساس گزارش سیپری، هزینه‌های نظامی جهان در سال گذشته میلادی به ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن، افزایشی ۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی در ایالات متحده کاهش یافت، اما در اروپا ۱۴ درصد و در آسیا و اقیانوسیه ۸.۱ درصد افزایش یافت.