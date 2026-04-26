تاثیر جنگ در ایران بر اختلاف مالی در آلمان بر سر بدهیهای جدید دولت
در پی تشدید پیامدهای جنگ در ایران و بنبست در مذاکرات، بحثی تازه درباره سیاست مالی آلمان شکل گرفته است.
ماتیاس میرش، رئیس فراکسیون حزب سوسیالدموکرات، هشدار داده که در صورت تداوم فشارهای اقتصادی ناشی از این بحران، ممکن است دولت ناچار به تعلیق «ترمز بدهی» و حتی پذیرش بدهیهای جدید شود. او تاکید کرد وظیفه دولت جلوگیری از فروپاشی اقتصاد است و در شرایط اضطراری میتوان از محدودیتهای بودجهای عبور کرد.
در مقابل، اتحادیه دموکرات مسیحی بهشدت به این موضع واکنش نشان داده است. کارستن لینمان، دبیرکل این حزب، طرح بدهیهای جدید را «نشانه تنبلی سیاسی» خوانده و خواستار رویکردی متفاوت شده است؛ از جمله ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، کاهش بوروکراسی و تمرکز بر نوآوری.
در پی جنگ در ایران و اختلال تردد در تنگه هرمز که در اواسط جنگ تشدید و تاکنون ادامه دارد، بازار انرژی جهان از تبعات آن در امان نمانده است. اگرچه دولتهای اروپایی با تنظیم مقرراتی، در تلاشند تبعات اقتصادی اختلال در بازرگانی جهانی، بهویژه انرژی را کاهش دهند، اما هشدار میدهند این سیاستها نمیتواند در بلند مدت مانع ایجاد تبعات منفی شود.