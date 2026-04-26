روزنامه اعتماد، متعلق به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نوشت برآوردها نشان می‌دهد در پی حملات اسرائیل و آمریکا، حدود ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سالانه واحدهای فولادی، معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور، کاهش یافته است.

هلدینگ‌های نظامی و حاکمیتی، سهامداران عمده مجتمع‌های تولید فولاد در ایران هستند. سپاه پاسداران در برنامه موشکی و پهپادی خود، زنجیره تولید و تامین قطعات خود را در بخش‌های مختلف صنعت توزیع کرده است. در جریان جنگ میان اسرائیل و آمریکا و جمهوری اسلامی، دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان، هدف حمله قرار گرفتند.

بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی به صنایع فولاد وابسته است. علاوه بر این، کاهش تولید در این بخش، به طور مستقیم در تمام بخش‌های صنعت موثر است.