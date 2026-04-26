محدودیتهای ترافیکی در منطقه قرمز اسلامآباد پایان یافت
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در پی لغو سفر ویتکاف و کوشنر به اسلامآباد، از پایان محدودیتهای ترافیکی در اطراف هتل سرینا، محل مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، و محدوده «منطقه قرمز» اسلامآباد خبر داد.
اسحاق دار با تشکر از شهروندان پاکستانی در ایکس نوشت: «حمایت شما این امکان را برای ما فراهم میسازد که امنیت میهمانان خود را تضمین کنیم و تلاشهایمان برای صلح در منطقه را پیش ببریم. ما نسبت به این اهداف متعهدیم و از دعاها و آرزوهای نیک شما سپاسگزار و خواهان تداوم آن هستیم.»