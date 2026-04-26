ترامپ: ابتدا فکر کردم یک سینی افتاده است
دونالد ترامپ در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت که در ابتدا فکر کرد که یک سینی افتاده است و افزود که صدا «بسیار دور» بود. اما به گفته او، بانوی اول «کاملاً آگاه» بوده که تیراندازی روی داده است.
او با یادآوری اینکه همسرش به او گفته بود «این صدای بدی است»، گفت: «فکر میکنم او فوراً فهمید چه اتفاقی افتاده است.»
ترامپ گفت انگیزه تیرانداز مشخص نیست، اما گفت که «او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد، بسیار شرور به نظر میرسید.»
او به خبرنگار دیگری گفت: «من درباره ترورهای سیاسی مطالعه کردهام و باید به شما بگویم تاثیرگذارترین افراد، کسانی که بیشترین کار را انجام میدهند، همانهایی هستند که هدف قرار میگیرند. به نامها نگاه کنید؛ آبراهام لینکلن، و دیگر افرادی که در چنین شرایطی قرار گرفتند و هدف قرار داده شدند.»