قطعی اینترنت در ایران «روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان» خسارت وارد میکند
جهانگیر آقازاده، رییس کمیسیون اینترنت و انتقال دادههای سازمان نصر تهران گفت که قطعی اینترنت روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد میکند.
او افزود که حدود یکپنجم نیروی شرکتهای دیجیتال در معرض تعدیل قرار گرفته است.
قطعی اینترنت در ایران اکنون به ۵۸ روز رسیده و به گواه نتبلاکس، در تاریخ ایران و جهان بیسابقه است.
وبسایت نتبلاکس، صبح یکشنبه اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران در نهمین هفته، از مرز ۱۳۶۸ ساعت گذشته است.
این نهاد ناظر بر اینترنت افزود این محدودیت همچنان ادامه دارد و مانع گزارشدهی و مستندسازی مستقل در سراسر کشور شده است.