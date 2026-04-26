شبکه خبری سی‌ان‌ان خبر داد که دونالد ترامپ در امان است.

پیش‌تر نشست شام خبرنگاران کاخ سفید که با حضور دونالد ترامپ در حال برگزاری بود، برای لحظاتی به دلایل امنیتی متوقف شد و نیروهای امنیتی رییس‌جمهوری آمریکا ، ملانیا ترامپ؛ بانوی اول، و سایر افراد روی سن را از سالن خارج کردند.

خارج کردن ترامپ از محل ضیافت پس از شنیده شدن یک صدای بلند انجام شد و ماموران سرویس مخفی، او و سایر حضار بر روی سن را با خود بردند.

به نوشته خبرگزاری رویترز، دیگر مقامات دولت ترامپ که در این ضیافت شرکت داشتند، محل را تخلیه کردند.

پس از دقایقی، مجری برنامه خطاب به حضار گفت که جزییات ماجرا بعدا اعلام خواهد شد.