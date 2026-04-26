این نوجوان که تحت سرپرستی بهزیستی بود شامگاه ۱۸ دی‌ماه با شلیک گلوله ماموران مجروح شد و بعد از ۱۰ روز بستری در بیمارستان و چند عمل جراحی جان باخت. پیکر او بعد از حدود ۴۰ روز در سرد‌خانه پیدا شد و در سکوت و بی‌خبری به خاک سپرده شد.

شاهرخ همایونی به همراه برادر ۱۱ ساله‌اش شادمهر به دلیل شرایط نامناسب خانوادگی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی در رشت بودند. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند که برادر کوچک‌تر او در مراسم خاکسپاری شاهرخ به شدت بی‌تابی می‌کرد.

بنا بر اطلاعات رسیده، حامی مالی شاهرخ حدود ۴۰ روز پس از کشته شدن او برای تبریک تولدش با او تماس گرفت و پس از بی‌پاسخ ماندن تماس‌اش پیگیر وضعیت او از بهزیستی شد. پیگیری‌های او در نهایت منجر به پیدا کردن پیکر این نوجوان در سردخانه‌ای در رشت شد.

به گفته منابع، نیروهای امنیتی از تحویل پیکر شاهرخ به بستگان و آشنایان خودداری کرده و شرط دفن شبانه را مطرح کردند. پیکر او به صورت شبانه بدون حضور دوستان و اقوام در آرامستان املش به خاک سپرده شد.