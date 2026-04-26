ترامپ: فکر نمیکنم که تیراندازی به جنگ ایران مرتبط باشد
دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا تیراندازی به جنگ ایران مرتبط بوده است، گفت: «فکر نمیکنم.»
او افزود: «اما هرگز نمیتوان با قطعیت گفت. اطلاعات زیادی به دست خواهیم آورد. بهترین افراد جهان روی این موضوع کار میکنند و جزئیات بیشتری مشخص خواهد شد.»
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. اگر آنها به سلاح هستهای دست یابند، همه خطرها در مقایسه با آن بسیار ناچیز خواهند بود. اگر آنها سلاح هستهای داشته باشند، بدون تردید از آن استفاده خواهند کرد»