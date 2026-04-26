گراهام: رژیم ایران در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد
لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، با انتشار پستی در ایکس با تشکر از دونالد ترامپ برای اجرای طرح محاصره دریایی بنادر جنوب ایران، نوشت که این محاصره از نظر مفهوم و اجرا بسیار موفق بوده و این رژیم از سال ۵۷ تاکنون، در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد.
گراهام نوشت: «گفتوگوی خوبی با رییسجمهور ترامپ درباره مسیر پیشرو در قبال جمهوری اسلامی داشتم و اطمینان کامل دارم که او گزینههای موثر متعددی برای حفظ و مهمتر از آن، تداوم دستاوردها علیه حکومت ایران در اختیار دارد. هدف اصلی رییسجمهور این است که اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به توانایی دستیابی به سلاح هستهای نخواهد رسید، زیرا بهدرستی معتقد است عناصر تندرو در این رژیم از آن استفاده خواهند کرد.»
گراهام همچنین نوشت که تصمیم ترامپ برای لغو سفر ویتکاف و کوشنر بسیار سنجیده بود، چرا که واکنش جمهوری اسلامی پس از آتشبس شامل ادامه حملات به کشتیرانی بینالمللی و اقدامات تحریکآمیز بیشتر بوده است.