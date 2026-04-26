دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت در صورت ادامه محاصره دریایی ایران و ناتوانی در انتقال نفت به مخازن یا کشتی‌ها، زیرساخت نفتی ایران ممکن است ظرف سه روز «به نقطه انفجار» برسد.

او عصر یکشنبه ۶ اردیبهشت در گفت‌وگوی تلفنی با فاکس‌نیوز سناریویی را توصیف کرد که در آن، مسدود شدن جریان نفت باعث افزایش فشار در خطوط لوله و سامانه‌های زیرزمینی می‌شود. ترامپ گفت اگر نفت امکان انتقال نداشته باشد، به‌صورت «مکانیکی و در دل زمین» روی هم انباشته می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند به پارگی یا انفجار منجر شود و به سامانه نفتی آسیب دائمی وارد کند.

او افزود که حتی اگر این زیرساخت بازسازی شود، احتمالاً فقط تا حدود «۵۰ درصد» ظرفیت فعلی خود احیا خواهد شد و این پیامد را «بسیار، بسیار قدرتمند» توصیف کرد.