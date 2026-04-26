مصر اعلام کرد که اقدامات صرفهجویی در انرژی را که ماه گذشته برای مقابله با پیامدهای بحران انرژی ناشی از جنگ علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بود، لغو کرده است.
دولت مصر یکشنبه گفت که دیگر از فروشگاهها خواسته نخواهد شد در ساعت ۱۱ شب به وقت محلی تعطیل شوند.
کابینه مصر در بیانیهای اعلام کرد: «مصر با تعلیق تصمیمی که فروشگاهها، مراکز خرید و رستورانها را ملزم به تعطیلی در ساعت ۱۱ شب میکرد موافقت کرده است و ساعات کاری عادی که پیشتر اعمال میشد، از سر گرفته خواهد شد.»
جهانگیر آقازاده، رییس کمیسیون اینترنت و انتقال دادههای سازمان نصر تهران گفت که قطعی اینترنت روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد میکند.
او افزود که حدود یکپنجم نیروی شرکتهای دیجیتال در معرض تعدیل قرار گرفته است.
قطعی اینترنت در ایران اکنون به ۵۸ روز رسیده و به گواه نتبلاکس، در تاریخ ایران و جهان بیسابقه است.
وبسایت نتبلاکس، صبح یکشنبه اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران در نهمین هفته، از مرز ۱۳۶۸ ساعت گذشته است.
این نهاد ناظر بر اینترنت افزود این محدودیت همچنان ادامه دارد و مانع گزارشدهی و مستندسازی مستقل در سراسر کشور شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه در بخش دیگری از گفتوگو با فاکسنیوز گفت اگر حکومت ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، اسرائیل «ظرف چند دقیقه» نابود خواهد شد و هشدار داد که جهان در خطر خواهد بود.
او افزود که دولتهای پیشین آمریکا باید زودتر برای متوقف کردن جاهطلبیهای هستهای تهران اقدام میکردند.
ترامپ روز شنبه سفر نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر به پاکستان را لغو کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از گفتوگو با مقامهای پاکستانی، اسلامآباد را ترک کرد.
عراقچی، با وجود نبود همتایان آمریکایی، یکشنبه بار دیگر به پاکستان بازگشت و با فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد.
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که در جریان تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوحه خواستار جلوگیری از تشدید تنش و رسیدن به توافق پایدار شد.
بر اساس این گزارش، شیخ محمد آل ثانی به عراقچی گفت: «مسیرهای دریایی باید باز بماند و آزادی کشتیرانی تضمین شود. استفاده از این مسیرها بهعنوان ابزار فشار یا معامله پیامدهای منفی برای کشورهای منطقه، تامین انرژی و غذا و امنیت و صلح بینالمللی دارد.»
او همچنین تاکید کرد که باید از آغاز دوباره جنگ جلوگیری شود.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که عراقچی در این تماس گفت: «تهران در حال پیگیری ابتکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنشهاست.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت در صورت ادامه محاصره دریایی ایران و ناتوانی در انتقال نفت به مخازن یا کشتیها، زیرساخت نفتی ایران ممکن است ظرف سه روز «به نقطه انفجار» برسد.
او عصر یکشنبه ۶ اردیبهشت در گفتوگوی تلفنی با فاکسنیوز سناریویی را توصیف کرد که در آن، مسدود شدن جریان نفت باعث افزایش فشار در خطوط لوله و سامانههای زیرزمینی میشود. ترامپ گفت اگر نفت امکان انتقال نداشته باشد، بهصورت «مکانیکی و در دل زمین» روی هم انباشته میشود؛ وضعیتی که میتواند به پارگی یا انفجار منجر شود و به سامانه نفتی آسیب دائمی وارد کند.
او افزود که حتی اگر این زیرساخت بازسازی شود، احتمالاً فقط تا حدود «۵۰ درصد» ظرفیت فعلی خود احیا خواهد شد و این پیامد را «بسیار، بسیار قدرتمند» توصیف کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت که جنگ علیه جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان میرسد و ایالات متحده «پیروزی بزرگی» به دست خواهد آورد. او تاکید کرد باید از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای جلوگیری شود، زیرا در غیر این صورت «کل جهان در خطر خواهد بود».
دونالد ترامپ افزود در صورت دستیابی ایران به چنین سلاحی، اسرائیل ظرف چند دقیقه نابود میشود و به همین دلیل نمیتوان اجازه داد تهران به توانمندی هستهای نظامی برسد.
رییسجمهوری آمریکا گفت جلوگیری از این روند اقدامی بود که به گفته او روسایجمهوری پیشین باید سالها پیش انجام میدادند. او افزود این موضوع «۴۰ یا ۴۷ سال» ادامه داشته و هیچکس درباره آن اقدامی نکرده است.
دونالد ترامپ گفت ایالات متحده ناچار بود مسیر را تغییر دهد و مانع این اتفاق شود و تاکید کرد: «ما کار بزرگی انجام دادهایم.»