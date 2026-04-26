قطر خواستار جلوگیری از تشدید تنش و رسیدن به توافق پایدار شد
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که در جریان تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوحه خواستار جلوگیری از تشدید تنش و رسیدن به توافق پایدار شد.
بر اساس این گزارش، شیخ محمد آل ثانی به عراقچی گفت: «مسیرهای دریایی باید باز بماند و آزادی کشتیرانی تضمین شود. استفاده از این مسیرها بهعنوان ابزار فشار یا معامله پیامدهای منفی برای کشورهای منطقه، تامین انرژی و غذا و امنیت و صلح بینالمللی دارد.»
او همچنین تاکید کرد که باید از آغاز دوباره جنگ جلوگیری شود.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که عراقچی در این تماس گفت: «تهران در حال پیگیری ابتکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنشهاست.»