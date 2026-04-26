تسنیم: بازگشت عراقچی به اسلامآباد «ارتباطی با مذاکرات هستهای» ندارد
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشت که بازگشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اسلامآباد «ارتباطی با مذاکرات هستهای» ندارد.
تسنیم افزود که انتقال شروط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ به پاکستان به عنوان کشور میانجی در دستور کار این سفر است.«رژیم حقوقی تنگه هرمز»، «دریافت غرامت»، «تضمین عدم تجاوز مجدد» و «رفع محاصره دریایی» بهعنوان پارهای از شرطها اعلام شده است.
همزمان آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای پاکستانی گزارش داد که پاکستان تلاشهای خود برای بازگرداندن تهران و واشینگتن به میز مذاکره را افزایش داده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه پس از سفر به عمان وارد اسلامآباد شد.