ترامپ: اگر ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، اسرائیل ظرف چند دقیقه نابود خواهد شد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه در بخش دیگری از گفتوگو با فاکسنیوز گفت اگر حکومت ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، اسرائیل «ظرف چند دقیقه» نابود خواهد شد و هشدار داد که جهان در خطر خواهد بود.
او افزود که دولتهای پیشین آمریکا باید زودتر برای متوقف کردن جاهطلبیهای هستهای تهران اقدام میکردند.
ترامپ روز شنبه سفر نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر به پاکستان را لغو کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از گفتوگو با مقامهای پاکستانی، اسلامآباد را ترک کرد.
عراقچی، با وجود نبود همتایان آمریکایی، یکشنبه بار دیگر به پاکستان بازگشت و با فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد.