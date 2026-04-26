شاهزاده رضا پهلوی: حمله به رییسجمهوری آمریکا و دموکراسی آمریکایی وحشتناک است
شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت: «ما از اینکه رییس جمهور ترامپ و بانوی اول به همراه اعضای کابینه که در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید حضور داشتند، آسیبی ندیدهاند، آسوده خاطریم. این حمله به رییسجمهوری آمریکا و دموکراسی آمریکایی وحشتناک است.»
در جریان تیراندازی در نزدیکی ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید، یک مامور امنیتی هدف قرار گرفت، اما از این حادثه جان سالم به در برد و متهم به این تیراندازی دستگیر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت مقامها معتقدند فرد مظنون در حادثه تیراندازی به تنهایی عمل کرده است.
او در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت ابتدا تصور کرده صدای افتادن یک سینی را شنیده و این صدا «بسیار دور» به نظر میرسیده است. با این حال، به گفته ترامپ، بانوی اول «کاملاً آگاه» بوده که تیراندازی رخ داده است.
ترامپ با اشاره به واکنش همسرش گفت او به وی گفته است «این صدای بدی است» و افزود: «فکر میکنم او فوراً فهمید چه اتفاقی افتاده است.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت انگیزه تیرانداز هنوز مشخص نیست، اما افزود «او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد، بسیار شرور به نظر میرسید.»
ترامپ در ادامه به خبرنگاری دیگر گفت درباره ترورهای سیاسی مطالعه کرده و افزود: «تاثیرگذارترین افراد، کسانی که بیشترین کار را انجام میدهند، همانهایی هستند که هدف قرار میگیرند.» او با اشاره به نامهایی چون آبراهام لینکلن، گفت افرادی که هدف سوءقصد قرار گرفتهاند، اغلب چهرههای بسیار تاثیرگذار بودهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، درباره تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید گفت این رویداد بسیار غیرمنتظره بود، اما سرویس مخفی و نیروهای انتظامی «به شکلی باورنکردنی» واکنش نشان دادند. او تاکید کرد این مراسم به آزادی بیان و قانون اساسی اختصاص داشت و حادثه رخداده موجب اتحاد حاضران شد.
ترامپ اعلام کرد مردی مسلح به چندین سلاح به ایست بازرسی امنیتی حمله کرد و به گفته او «به قانون اساسی» یورش برد، اما به سرعت توسط مأموران سرویس مخفی زمینگیر شد. او گفت برای شفافیت دستور انتشار ویدیوی این حادثه را صادر کرده تا هم خشونت مهاجم و هم سرعت عمل نیروهای امنیتی مشخص شود.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت یک مأمور سرویس مخفی از فاصلهای نزدیک با سلاحی قدرتمند هدف قرار گرفت، اما جلیقه ضدگلوله جان او را نجات داد و حالش خوب است.
ترامپ افزود این نخستین بار در دو سال گذشته نیست که یک جمهوریخواه هدف سوءقصد قرار میگیرد و به حوادث باتلر در پنسیلوانیا و پالم بیچ در فلوریدا اشاره کرد. او از آمریکاییها خواست اختلافات سیاسی را مسالمتآمیز حل کنند و گفت این مراسم دوباره برگزار خواهد شد.
به نوشته فاکسنیوز، لغو مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلامآباد در پی آنچه «اختلاف و سردرگمی» در حاکمیت ایران خوانده شد، بحثها درباره فروپاشی دوگانه «میانهرو- تندرو» را تشدید کرده است؛ هرچند برخی کارشناسان این شکاف را بیشتر تاکتیکی میدانند تا واقعی.
به گزارش فاکسنیوز، چند روز پس از آنکه مقامهای جمهوری اسلامی تلاش کردند تصویری از انسجام داخلی ارائه دهند، دونالد ترامپ مذاکرات برنامهریزیشده با حکومت ایران در اسلامآباد را لغو کرد و دلیل آن را «اختلافات داخلی و سردرگمی در رهبری» عنوان کرد.
ترامپ در پیامی اعلام کرد که «هیچکس در ایران نمیداند چه کسی مسئول است» و تاکید کرد ایالات متحده در موقعیت برتر قرار دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که به گفته تحلیلگران، نشانههایی از تضعیف روایت سنتی وجود دارد که بر وجود دو جناح «میانهرو» و «تندرو» در ساختار قدرت ایران تاکید میکرد.
بر اساس این گزارش، برخی کارشناسان ایرانی-آمریکایی معتقدند تحولات اخیر نشان میدهد تاکتیک «پلیس خوب، پلیس بد» - که جمهوری اسلامی برای کسب امتیازات در مذاکرات هستهای به کار میبرد - کارآیی خود را از دست داده است. به گفته آنها، مقامهای ایرانی در گذشته با ارائه چهرههای بهظاهر میانهرو در مذاکرات، تلاش میکردند غرب را به دادن امتیاز ترغیب کنند.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی این تحلیل را رد کردهاند. مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این ادعاها اعلام کرد که «وحدت داخلی» تقویت شده و در مقابل، «شکاف در جبهه دشمن» ایجاد شده است.
فاکسنیوز در ادامه به نقل از مریم معمارصادقی، پژوهشگر ارشد، مینویسد که جمهوری اسلامی طی دههها از «میانهروها» بهعنوان پوششی برای پیشبرد سیاستهای خود استفاده کرده است. او تاکید کرد این رویکرد با هدف گرفتن امتیازات بیشتر از غرب طراحی شده بود.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که اختلافات درون حاکمیت ایران واقعی است، اما ماهیتی محدود دارد. نوید محبی، تحلیلگر، در این گزارش تاکید میکند که اختلافات میان جناحهای مختلف بیشتر بر سر تاکتیکهاست، نه بر سر اصول. به گفته او، تصمیمگیریهای کلیدی همواره در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بوده است.
محبی همچنین گفت تجربههای گذشته نشان میدهد تفاوتی اساسی میان دولتهای موسوم به «میانهرو» و «تندرو» در نحوه برخورد با اعتراضات و مخالفان وجود نداشته است. او به سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در دوره حسن روحانی و وقایع دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد که به گفته او نشاندهنده تداوم الگوی سرکوب در همه دولتهاست.
در همین حال، یک مقام منطقهای به فاکسنیوز گفته است که شکاف میان میانهروها و تندروها در ایران وجود دارد، اما این شکاف به تغییرات عملی منجر نشده است. او با اشاره به عملکرد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت او حتی نتوانسته وعدههای خود در زمینه آزادی اینترنت را عملی کند.
به گفته این مقام، در روند مذاکرات نیز اغلب از همین تقسیمبندی استفاده میشود: «میانهروها برای پیشبرد توافق وارد عمل میشوند و سپس تندروها همان امتیازات را مورد انتقاد قرار میدهند.»
در ادامه این گزارش، لادن بازرگان، فعال سیاسی، تاکید میکند آنچه اکنون مشاهده میشود نه از بین رفتن شکافها، بلکه آشکار شدن ماهیت واقعی آنهاست. به گفته او، چهرههای مختلف در ساختار قدرت ایران، با وجود تفاوتهای ظاهری، در چارچوبی مشترک عمل میکنند.
او افزود: «همه این افراد به حفظ نظام، گسترش نفوذ منطقهای و تقابل با آنچه ‘دشمن’ خوانده میشود متعهد هستند.»
گزارش فاکسنیوز نشان میدهد که در حالی که برخی تحلیلگران از فروپاشی روایت «میانهرو-تندرو» سخن میگویند، دیگران بر این باورند که این شکاف همچنان وجود دارد، اما بیش از آنکه نشاندهنده اختلافات بنیادین باشد، ابزاری تاکتیکی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعلام کرد کشتی «اموی سیوان» که روز جمعه تحریم شده بود، در دریای عرب رهگیری شد و مطابق دستور نیروهای نظامی آمریکا تحت اسکورت در حال بازگشت به ایران است. به گفته این نهاد، از زمان آغاز این محاصره تاکنون ۳۷ کشتی تغییر مسیر دادهاند.
سنتکام نوشت یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا از ناوشکن موشکانداز «یواساس پینکنی» این کشتی را رهگیری کرده و این شناور اکنون مطابق دستور نیروهای نظامی آمریکا تحت اسکورت در حال بازگشت به ایران است.
به گفته سنتکام، این کشتی بهدلیل نقش در انتقال میلیاردها دلار انرژی، نفت و محصولات گازی ایران، از جمله پروپان و بوتان، به بازارهای خارجی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده بود.
سنتکام افزود نیروهای آمریکایی همچنان تحریمهای ایالات متحده را اجرا میکنند و محاصره کشتیهای ورودی یا خروجی از بنادر ایران را بهطور کامل اعمال میکنند.
دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهادی که از سوی جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق صلح پایدار دریافت کرده «کافی نبوده» و به همین دلیل سفر به اسلامآباد را لغو کرده است. او گفت: «سندی به ما دادند که باید بهتر میبود و بلافاصله پس از لغو آن، ظرف ۱۰ دقیقه یک سند جدید دریافت کردیم.»
او بدون اشاره به جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی، بار دیگر تاکید کرد تهران باید برنامه هستهای خود را متوقف کند و گفت: «آنها سلاح هستهای نخواهند داشت، موضوع بسیار ساده است... آنها پیشنهادهای زیادی دادند، اما کافی نبود.»
ترامپ همچنین گفت با «هر کسی که لازم باشد» مذاکره میکند، اما دلیلی برای «صبر کردن دو روزه و سفر ۱۶ یا ۱۷ ساعته» وجود ندارد و افزود: «هر وقت بخواهند، میتوانند با من تماس بگیرند.»