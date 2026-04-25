ترامپ بار دیگر بر «اختلافات داخلی و سردرگمی» در جمهوری اسلامی تاکید کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «من سفر برنامهریزیشده نمایندگانم به اسلامآباد، پاکستان، برای دیدار با ایرانیها را لغو کردم. وقت زیادی در سفر تلف میشود، کار زیادی داریم!»
او افزود: «علاوه بر این، در میان "رهبری" آنها اختلافات داخلی و سردرگمی بسیار زیادی وجود دارد. هیچکس نمیداند چه کسی مسئول است، حتی خودشان. همچنین ما همه کارتها را در دست داریم، آنها هیچ کارتی ندارند! اگر میخواهند گفتگو کنند، کافی است تماس بگیرند!!!»