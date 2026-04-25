خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در مسقط به سرمی‌برد، به اسلام‌آباد باز می‌گردد.

این خبرگزاری نوشت که بخشی از هیات جمهوری اسلامی برای مشورت به تهران رفته است.

به گزارش ایرنا، «قرار است عراقچی قبل از سفر به روسیه، مجددا دیداری از پاکستان داشته باشد.»

ایرنا افزود: «بخشی از هیئت همراه وزیر خارجه در جریان سفر به اسلام آباد، برای مشورت و اخذ دستورالعمل‌های لازم در مورد مباحث مرتبط با خاتمه جنگ به تهران بازگشته و قرار است یکشنبه‌شب در اسلام‌آباد مجددا به عراقچی ملحق شوند.»