آسوشیتدپرس: جمعآوری مواد منفجره زیر آب در تنگه هرمز میتواند ماهها طول بکشد
دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده در حال پاکسازی مینهای ایرانی از تنگه هرمز است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از کارشناسان نوشت که با وجود آتشبس شکننده بین ایالات متحده و ایران، جمعآوری مواد منفجره زیر آب میتواند ماهها طول بکشد.
این خبرگزاری اشاره کرد: «هرگونه ادعا مبنی بر پاکسازی این آبراه توسط ایالات متحده که معمولاً ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور میکند، ممکن است نتواند شرکتهای حمل و نقل تجاری و بیمهکنندگان آنها را متقاعد کند که این آبراه امن است.»
در این ارتباط، اما سالیسبوری، محقق برنامه امنیت ملی موسسه تحقیقات سیاست خارجی، گفت: «ایالات متحده فقط میتواند تا حدی این اطمینان را به کشتیرانی تجاری بازگرداند.»
بر اساس این گزارش، عملیات جستجو و خنثی کردن مینها از جمله جدیدترین تاکتیکهای اعلام شده توسط دولت ترامپ برای بازگرداندن ترافیک از طریق تنگه هرمز است.