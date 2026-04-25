عراقچی: باید دید ایالات متحده از ارادهای جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شنبه در شبکه اجتماعی ایکس، سفر خود به پاکستان را «بسیار پربار» توصیف کرد و نوشت: «در این سفر، موضع جمهوری اسلامی را درباره یک چارچوب عملی و قابل اجرا برای پایان دائمی جنگ علیه ایران تشریح کردم»
او افزود: «باید دید آیا ایالات متحده واقعا از ارادهای جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه از اسلامآباد وارد مسقط پایتخت عمان شد.
دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا به فاکس نیوز اعلام کرد سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، دو مذاکرهکننده ارشد آمریکا به پاکستان برای مذاکرات با جمهوری اسلامی را لغو کرده است.
ترامپ گفت وقتی ایالات متحده در مناقشه با ایران همه اهرمها را در اختیار دارد، ارزش ندارد هیات آمریکایی یک پرواز ۱۸ ساعته به پاکستان انجام دهد.
او افزود که مقامات جمهوری اسلامی هر زمانی که بخواهند میتوانند با آمریکا تماس بگیرند.