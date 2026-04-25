آی۲۴: نتانیاهو دو هفته و نیم دیگر برای نشستی با رهبران آمریکا و لبنان به واشینگتن میرود
آی۲۴نیوز خبر داد که قرار است بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل حدود دو هفته و نیم دیگر برای شرکت در نشستی با دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و جوزف عون رییسجمهور لبنان، به واشینگتن سفر کند.
سوم اردیبهشت، ترامپ در تروثسوشال با اشاره به اینکه در کاخ سفید به همراه معاونش، وزیر خارجه آمریکا و سفیران آمریکا در اسرائیل و لبنان با نمایندگان ارشد اسرائیل و لبنان دیدار کردهاند، گفت: آتشبس میان اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته تمدید خواهد شد.
ترامپ تاکید کرد: آمریکا قرار است با لبنان همکاری کند تا به این کشور کمک کند از خود در برابر حزبالله محافظت کند.
او افزود: «من در آینده نزدیک مشتاق میزبانی از نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و رییسجمهور لبنان، جوزف عون، هستم. حضور در این دیدار بسیار تاریخی افتخار بزرگی بود.»