آی۲۴نیوز خبر داد که قرار است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل حدود دو هفته و نیم دیگر برای شرکت در نشستی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا و جوزف عون رییس‌جمهور لبنان، به واشینگتن سفر کند.

سوم اردیبهشت، ترامپ در تروث‌سوشال با اشاره به اینکه در کاخ سفید به همراه معاونش، وزیر خارجه آمریکا و سفیران آمریکا در اسرائیل و لبنان با نمایندگان ارشد اسرائیل و لبنان دیدار کرده‌اند، گفت: آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته تمدید خواهد شد.

ترامپ تاکید کرد: آمریکا قرار است با لبنان همکاری کند تا به این کشور کمک کند از خود در برابر حزب‌الله محافظت کند.

او افزود: «من در آینده نزدیک مشتاق میزبانی از نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و رییس‌جمهور لبنان، جوزف عون، هستم. حضور در این دیدار بسیار تاریخی افتخار بزرگی بود.»