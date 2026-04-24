انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، اعلام کرد: «این وضعیت بر موضع جمهوری اسلامی در منطقه تاثیر خواهد گذاشت.»

او افزود: «برای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و سایر کشورها، این موضوع کاملا روشن شده است که جمهوری اسلامی یک تهدید بلندمدت به شمار می‌رود. باید میان روابط از یک سو و اعتماد و اطمینان از سوی دیگر تفاوت قائل شد.»

قرقاش گفت: «اما تهران برای بازسازی روابط خود در منطقه به آن نیاز دارد و من تاکید می‌کنم بازسازی روابط، چون بازسازی اعتماد به نظر من به این زودی‌ها حاصل نخواهد شد. این دو کاملا متفاوت‌ هستند.»

مشاور رییس امارات تاکید کرد: «نمی‌شود تحت حمله ۲۸۰۰ موشک و پهپاد قرار بگیرید و بعد از اعتماد حرف بزنید. این روند زمان بسیار طولانی خواهد برد.»