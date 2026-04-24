100 %

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه در جریان سفر به پاکستان، عمان و روسیه، «راجع به آخرین وضعیت تلاش‌ها برای خاتمه جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه» تبادل نظر خواهد کرد.

پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عازم سفری به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو هستم. هدف از این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای است.»