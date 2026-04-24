هگست جمعه چهارم اردیبهشت در یک نشست خبری در پنتاگون تاکید کرد مین‌گذاری در تنگه هرمز نقض آتش‌بس است و«با هرگونه تلاش برای مین‌گذاری برخورد می‌کنیم.»

او افزود که نیروهای آمریکا هر قایق ایرانی را که در تنگه هرمز اقدام به مین‌گذاری کند، هدف حمله قرار خواهند داد.

هگست درباره احتمال مین‌گذاری در تنگه هرمز گفت ایالات متحده درباره زمان پاکسازی مین‌ها گمانه‌زنی نمی‌کند، اما توانایی شناسایی و جمع‌آوری همه مین‌ها را دارد.

این اظهارات یک روز پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایالات متحده «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ شناوری قادر به عبور از این محاصره نیست.

هگست همچنین گفت محاصره بنادر جمهوری اسلامی «واقعی» است و ادامه دارد.

او در اشاره به تحرکات دریایی سپاه پاسداران گفت با قایق‌های تندرو این نیرو «مانند قایق‌های قاچاقچیان در دریای کارائیب» برخورد خواهد شد.

انتقاد از اروپا

وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اروپا گفت: «اروپا بیش از ما به تنگه هرمز نیاز دارد و باید به جای حرف زدن دست به اقدام بزند.»

بسته شدن عملی تنگه هرمز باعث اختلال در عرضه جهانی انرژی شده است.

حملات لفظی هگست بازتابی از سخنان ترامپ است که گفته بود سایر کشورها باید «بروند نفت خودشان را تامین کنند!» و «یاد بگیرند چگونه برای خودشان بجنگند.»

پیشتر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، گفته بود که آمریکا نمی‌تواند «در عملیاتی که خود تصمیم گرفت به‌تنهایی انجام دهد» از کمبود حمایت شکایت

آمریکا برای جنگ آماده است

وزیر جنگ آمریکا همچنین در نشست خبری خود افزود جمهوری اسلامی یک «شانس تاریخی» برای رسیدن به توافق دارد و گفت «توپ در زمین آنهاست» و وزارت جنگ برای «فاز بعدی» آماده است.

هگست از برگزاری نشست‌ها در اروپا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت کنفرانس‌هایی برگزار می‌شود اما اقدام جدی صورت نمی‌گیرد.

او با تاکید بر رویکرد نظامی آمریکا گفت: «باید از طریق قدرت به صلح رسید» و افزود ارتش آمریکا هر سال «صلح را تضمین می‌کند.»

وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت پرتاب موشک و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را زیر نظر دارند و افزود حکومت ایران علاوه بر کشتن «هزاران نفر از مردم خود»، در منطقه نیز دست به ترور زده است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند تاکنون محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۳۴ کشتی را بازگردانده است، اما داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد تهران همچنان موفق شده بخشی از نفت تحریمی خود را جابه‌جا کند.

شرکت اطلاعات دریایی «لویدز لیست اینتلیجنس» اعلام کرد «جریان ثابتی از تردد ناوگان سایه» از خلیج فارس عبور کرده است، از جمله ۱۱ نفتکش حامل محموله ایرانی که از بیرون تنگه هرمز، از دریای عمان خارج شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، تردد دریایی جمهوری اسلامی همچنان «از طریق فریبکاری» ادامه دارد.