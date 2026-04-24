انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، روز جمعه اعلام کرد دولت این کشور در حال مذاکره با جمهوری اسلامی است تا امکان عبور دو نفتکش متعلق به مالزی که محموله سوخت حمل میکنند، فراهم شود.
او به خبرگزاری رسمی مالزی گفت این کشتیها از تنگه هرمز خارج شدهاند اما با وجود مجوزی که پیشتر حکومت ایران صادر کرده بود، با محدودیتهای شدید روبهرو هستند.
انور ابراهیم جزییات بیشتری درباره این محدودیتها ارائه نکرد.
نخستوزیر مالزی همچنین گفت یکی از نفتکشها پیشتر به این کشور بازگشته است و انتظار میرود نفتکش دیگری نیز بهزودی وارد آبهای مالزی شود.
او افزود یک کشتی دیگر به دلیل مشکلات فنی در بندر متوقف مانده است.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در صورتی که تهران آمادگی مصالحه داشته باشد، اتحادیه اروپا آماده کاهش تحریمها خواهد بود.
او همزمان گفت جمهوری اسلامی در حال «خرید زمان» است و تاکید کرد که باید فشارها بر تهران افزایش یابد.
مرتس افزود در نشست سران اتحادیه اروپا، هیچیک از رهبران با این موضوع مخالفتی ندارند که در صورت تغییر رویکرد ایران و آمادگی برای مصالحه، امکان کاهش تحریمها وجود دارد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به جمهوری اسلامی هشدار داد که هرگونه تلاش برای کار گذاشتن مینهای بیشتر در تنگه هرمز، نقض آتشبس خواهد بود.
هگست جمعه چهارم اردیبهشت در یک نشست خبری در پنتاگون تاکید کرد مینگذاری در تنگه هرمز نقض آتشبس است و«با هرگونه تلاش برای مینگذاری برخورد میکنیم.»
او افزود که نیروهای آمریکا هر قایق ایرانی را که در تنگه هرمز اقدام به مینگذاری کند، هدف حمله قرار خواهند داد.
هگست درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز گفت ایالات متحده درباره زمان پاکسازی مینها گمانهزنی نمیکند، اما توانایی شناسایی و جمعآوری همه مینها را دارد.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایالات متحده «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ شناوری قادر به عبور از این محاصره نیست.
هگست همچنین گفت محاصره بنادر جمهوری اسلامی «واقعی» است و ادامه دارد.
او در اشاره به تحرکات دریایی سپاه پاسداران گفت با قایقهای تندرو این نیرو «مانند قایقهای قاچاقچیان در دریای کارائیب» برخورد خواهد شد.
انتقاد از اروپا
وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اروپا گفت: «اروپا بیش از ما به تنگه هرمز نیاز دارد و باید به جای حرف زدن دست به اقدام بزند.»
بسته شدن عملی تنگه هرمز باعث اختلال در عرضه جهانی انرژی شده است.
حملات لفظی هگست بازتابی از سخنان ترامپ است که گفته بود سایر کشورها باید «بروند نفت خودشان را تامین کنند!» و «یاد بگیرند چگونه برای خودشان بجنگند.»
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، گفته بود که آمریکا نمیتواند «در عملیاتی که خود تصمیم گرفت بهتنهایی انجام دهد» از کمبود حمایت شکایت
آمریکا برای جنگ آماده است
وزیر جنگ آمریکا همچنین در نشست خبری خود افزود جمهوری اسلامی یک «شانس تاریخی» برای رسیدن به توافق دارد و گفت «توپ در زمین آنهاست» و وزارت جنگ برای «فاز بعدی» آماده است.
هگست از برگزاری نشستها در اروپا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت کنفرانسهایی برگزار میشود اما اقدام جدی صورت نمیگیرد.
او با تاکید بر رویکرد نظامی آمریکا گفت: «باید از طریق قدرت به صلح رسید» و افزود ارتش آمریکا هر سال «صلح را تضمین میکند.»
وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت پرتاب موشک و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را زیر نظر دارند و افزود حکومت ایران علاوه بر کشتن «هزاران نفر از مردم خود»، در منطقه نیز دست به ترور زده است.
مقامهای آمریکایی میگویند تاکنون محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۳۴ کشتی را بازگردانده است، اما دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد تهران همچنان موفق شده بخشی از نفت تحریمی خود را جابهجا کند.
شرکت اطلاعات دریایی «لویدز لیست اینتلیجنس» اعلام کرد «جریان ثابتی از تردد ناوگان سایه» از خلیج فارس عبور کرده است، از جمله ۱۱ نفتکش حامل محموله ایرانی که از بیرون تنگه هرمز، از دریای عمان خارج شدهاند.
بر اساس گزارشها، تردد دریایی جمهوری اسلامی همچنان «از طریق فریبکاری» ادامه دارد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهای گفت لبنان برای کمک به خلع سلاح حزبالله به حمایت بیشتری از ارتش خود نیاز دارد.
او با تاکید بر اهمیت نقش ارتش لبنان افزود تقویت تواناییهای نیروهای مسلح این کشور گامی کلیدی برای تضمین ثبات و امنیت در لبنان است.
کالاس همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان ایجاد یک ماموریت ویژه در لبنان پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) است.
او گفت این ابتکار میتواند بخشی از تلاشهای بینالمللی برای تقویت امنیت و نظارت در امتداد مرز جنوبی لبنان باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد گفتوگوها درباره این ماموریت جدید همچنان ادامه دارد و افزود همکاری با مقامهای لبنانی برای اجرای هر تصمیمی در چارچوب قوانین بینالمللی و حفظ ثبات منطقهای اهمیت دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدباقر قالیباف، سرپرست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با نمایندگان ایالات متحده در اسلامآباد، از عضویت در این هیات استعفا داده و کنارهگیری کرده است.
بنا بر این اطلاعات، قالیباف به دلیل تلاش برای گنجاندن موضوع انرژی هستهای به عنوان بخشی از محورهای مذاکره با آمریکا، در داخل ساختار جمهوری اسلامی با توبیخ روبهرو شده و در نهایت مجبور به استعفا شده است.
همزمان گزارشها حاکی است احتمال جایگزینی سعید جلیلی به جای قالیباف در صدر هیات مذاکرهکننده مطرح شده است.
در همین حال، بر اساس این اطلاعات، عباس عراقچی نیز در حال تلاش است با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت پرونده مذاکره با آمریکا را بر عهده بگیرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ادامه موضعگیریهای خود درباره تنشها در خلیج فارس گفت هر قایق ایرانی که در تنگه هرمز اقدام به مینگذاری کند، هدف حمله قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد مینگذاری در تنگه هرمز نقض آتشبس است و گفت: «با هرگونه تلاش برای مینگذاری برخورد میکنیم.»
هگست همچنین گفت محاصره بنادر جمهوری اسلامی «واقعی» است و ادامه دارد. او در اشاره به تحرکات دریایی سپاه پاسداران گفت با قایقهای تندرو این نیرو «مانند قایقهای قاچاقچیان در دریای کارائیب» برخورد خواهد شد.
وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اروپا گفت: «اروپا بیش از ما به تنگه هرمز نیاز دارد و باید به جای حرف زدن دست به اقدام بزند.» او افزود جمهوری اسلامی یک «شانس تاریخی» برای رسیدن به توافق دارد و گفت «توپ در زمین آنهاست» و وزارت جنگ برای «فاز بعدی» آماده است.
او همچنین از برگزاری نشستها در اروپا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت کنفرانسهایی برگزار میشود اما اقدام جدی صورت نمیگیرد.
هگست درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز گفت ایالات متحده درباره زمان پاکسازی مینها گمانهزنی نمیکند، اما توانایی شناسایی و جمعآوری همه مینها را دارد.
او با تاکید بر رویکرد نظامی آمریکا گفت: «باید از طریق قدرت به صلح رسید» و افزود ارتش آمریکا هر سال «صلح را تضمین میکند.»
وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت پرتاب موشک و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را زیر نظر دارند و افزود حکومت ایران علاوه بر کشتن «هزاران نفر از مردم خود»، در منطقه نیز دست به ترور زده است.