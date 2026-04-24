کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به جمهوری اسلامی هشدار داد که هرگونه تلاش برای کار گذاشتن مینهای بیشتر در تنگه هرمز، نقض آتشبس خواهد بود.
هگست جمعه چهارم اردیبهشت در یک نشست خبری در پنتاگون تاکید کرد مینگذاری در تنگه هرمز نقض آتشبس است و«با هرگونه تلاش برای مینگذاری برخورد میکنیم.»
او افزود که نیروهای آمریکا هر قایق ایرانی را که در تنگه هرمز اقدام به مینگذاری کند، هدف حمله قرار خواهند داد.
هگست درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز گفت ایالات متحده درباره زمان پاکسازی مینها گمانهزنی نمیکند، اما توانایی شناسایی و جمعآوری همه مینها را دارد.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایالات متحده «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ شناوری قادر به عبور از این محاصره نیست.
هگست همچنین گفت محاصره بنادر جمهوری اسلامی «واقعی» است و ادامه دارد.
او در اشاره به تحرکات دریایی سپاه پاسداران گفت با قایقهای تندرو این نیرو «مانند قایقهای قاچاقچیان در دریای کارائیب» برخورد خواهد شد.
انتقاد از اروپا
وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اروپا گفت: «اروپا بیش از ما به تنگه هرمز نیاز دارد و باید به جای حرف زدن دست به اقدام بزند.»
بسته شدن عملی تنگه هرمز باعث اختلال در عرضه جهانی انرژی شده است.
حملات لفظی هگست بازتابی از سخنان ترامپ است که گفته بود سایر کشورها باید «بروند نفت خودشان را تامین کنند!» و «یاد بگیرند چگونه برای خودشان بجنگند.»
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، گفته بود که آمریکا نمیتواند «در عملیاتی که خود تصمیم گرفت بهتنهایی انجام دهد» از کمبود حمایت شکایت
آمریکا برای جنگ آماده است
وزیر جنگ آمریکا همچنین در نشست خبری خود افزود جمهوری اسلامی یک «شانس تاریخی» برای رسیدن به توافق دارد و گفت «توپ در زمین آنهاست» و وزارت جنگ برای «فاز بعدی» آماده است.
هگست از برگزاری نشستها در اروپا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت کنفرانسهایی برگزار میشود اما اقدام جدی صورت نمیگیرد.
او با تاکید بر رویکرد نظامی آمریکا گفت: «باید از طریق قدرت به صلح رسید» و افزود ارتش آمریکا هر سال «صلح را تضمین میکند.»
وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت پرتاب موشک و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را زیر نظر دارند و افزود حکومت ایران علاوه بر کشتن «هزاران نفر از مردم خود»، در منطقه نیز دست به ترور زده است.
مقامهای آمریکایی میگویند تاکنون محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۳۴ کشتی را بازگردانده است، اما دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد تهران همچنان موفق شده بخشی از نفت تحریمی خود را جابهجا کند.
شرکت اطلاعات دریایی «لویدز لیست اینتلیجنس» اعلام کرد «جریان ثابتی از تردد ناوگان سایه» از خلیج فارس عبور کرده است، از جمله ۱۱ نفتکش حامل محموله ایرانی که از بیرون تنگه هرمز، از دریای عمان خارج شدهاند.
بر اساس گزارشها، تردد دریایی جمهوری اسلامی همچنان «از طریق فریبکاری» ادامه دارد.