امیرمحمد شاهکرمی، نوجوان ۱۴ ساله، ۱۸ دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از ۶۰ روز پیکرش تحویل خانواده داده شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیرمحمد ۱۸ دی در اعتراضات ناپدید شد. خانوادهاش به بیمارستانها، سردخانهها و پزشکی قانونی مراجعه کردند، اما هیچ اثری از او نیافتنند.
پس از دو روز و در ۲۰ دی، تلفن همراهش روشن شد و ماموران حکومتی از این طریق به خانواده اعلام کردند که امیرمحمد زنده است.
خانواده پس از این خبر، پیگیریهای بیشتری در دادگستری انجام دادند و آنجا نیز به آنها اطمینان داده شد که پسرشان زنده است و حتی برایش حکم صادر شده است.
امیرمحمد دانشآموز مقطع هشتم بود و خانواده تلاش کرد از طریق آموزش و پرورش نیز این موضوع را پیگیری کند، اما در آنجا نیز با پاسخهایی مبهم و با برچسب «پرونده محرمانه» روبهرو شد.
این بلاتکلیفی و بیخبری تا ۶۰ روز ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت پزشکی قانونی با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد پیکر امیرمحمد شناسایی شده است.
پیکر این نوجوان با کد «ناشناس ۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد.
خانواده امیرمحمد هنگام تحویل پیکر متوجه آثار «تیر خلاص» و شلیک گلوله به شقیقه او شدند.
علاوه بر این، کبودیهای گستردهای نیز در پهلو و قفسه سینه این نوجوان دیده میشد که فرضیه بازداشت و سپس کشتن او در بازداشتگاه را برای خانواده تقویت کرد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان گزارشهای متعددی از سوی شاهدان عینی درباره خودداری ماموران از انتقال مجروحان به بیمارستان و همچنین شلیک هدفمند به سر و صورت معترضان زخمی در مراکز درمانی منتشر شده بود.
ویدیوهایی که از محل جمعآوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده بود نیز نشان میداد روی بدن برخی از کشتهشدگان، وسایل درمانی بیمارستانی وجود داشته؛ در حالی که جای تیر خلاص روی پیشانی آنها مشخص بود.
اواخر بهمن، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد اما گفت «تروریستها و افراد مسلح» این کار را انجام دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اوایل بهمن سال گذشته در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند دی ماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سیانان به نقل از دو مقام دولتی آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ در حال اعزام استیو ویتکاف نماینده ویژه رییسجمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، به پاکستان برای گفتوگو با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که عراقچی در جریان سفر به پاکستان، عمان و روسیه، «راجع به آخرین وضعیت تلاشها برای خاتمه جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه» تبادل نظر خواهد کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عازم سفری به اسلامآباد، مسقط و مسکو هستم. هدف از این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقهای است.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اعلام کرد دولت او در نشست آینده پارلمان که چند هفته دیگر آغاز میشود، لایحهای را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای ممنوعه ارائه خواهد کرد. استارمر گفت «بسیار نگران» افزایش استفاده از نیروهای نیابتی از سوی حکومت ایران است
او این اظهارات را در جریان بازدید از یک کنیسه که هدف حمله قرار گرفته بود و در گفتوگو با نشریه جوییش کرونیکل مطرح کرد. استارمر گفت «بسیار نگران» افزایش استفاده از نیروهای نیابتی از سوی حکومت ایران است و تاکید کرد لایحه مربوط به ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران در «چند هفته آینده» و همزمان با آغاز نشست جدید پارلمان در ژوئیه ارائه خواهد شد.
نخستوزیر بریتانیا در پاسخ به پرسشی درباره وعده حزب کارگر برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای ممنوعه، که زمانی مطرح شده بود که این حزب در قدرت نبود، گفت برای مقابله با «عوامل مخرب دولتی» بهطور کلی به قانونگذاری نیاز است و دولت در حال پیشبرد این قانون در سریعترین زمان ممکن است.
او افزود: «چند هفته دیگر وارد نشست جدید پارلمان میشویم و آن لایحه را ارائه خواهیم کرد.»
او افزود: «همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.»
این اظهارات در حالی است که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه روابط تهران با همسایگانش را تیره کرده است.