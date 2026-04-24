دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ضمن مقایسه جنگ ایران با نبردهای طولانی آمریکا در ویتنام، عراق، کره و جنگ جهانی دوم گفت عملیات کنونی تنها طی «شش هفته» به نتیجه رسیده و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «کاملا شکست خورده‌اند».

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد مشکلی برای شرکت تیم فوتبال ایران در جام جهانی ایالات متحده وجود ندارد، اما «برخی افراد وابسته به سپاه تروریستی در قالب مربی یا خبرنگار همراه تیم» اجازه ورود به آمریکا را نخواهند داشت.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور برای ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آمادگی دارد و برای حمله به اهدافی از جمله رهبران و زیرساخت‌های انرژی در ایران، در انتظار چراغ سبز آمریکا است.

شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری در برلین، خواستار توجه جامعه جهانی به موضوع قطع اینترنت و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد و از سیاست مماشات‌ کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

الکساندر دی‌کرو، رییس برنامه توسعه سازمان ملل، اعلام کرد بیش از ۳۰ میلیون نفر به‌دلیل پیامدهای جنگ ایران، از جمله اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی در آستانه فصل کشت، بار دیگر به فقر دچار خواهند شد.

