وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حدود ۲۰ شرکت و ۱۹ کشتی را که بخشی از شبکه موسوم به «ناوگان سایه» هستند، به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.

در این بسته تحریمی، شرکت پالایشگاهی مستقل هنگلی پتروکمیکال (دالیان) در چین به‌دلیل خرید گسترده نفت ایران تحریم شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این شرکت یکی از مشتریان اصلی نفت ایران بوده است.

شرکت‌ها و نهادهای تحریم‌شده در کشورها و حوزه‌های قضایی مختلف، از جمله چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، پاناما، لیبریا، جزایر کیمن، ویتنام و جزایر ویرجین بریتانیا، ثبت یا مستقر هستند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» و با هدف محدود کردن توان ایران برای کسب درآمد و تامین مالی فعالیت‌های منطقه‌ای انجام شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد مجوز عمومی‌ صادر کرده است که بر اساس آن شرکت‌ها می‌توانند تا ماه آینده برخی معاملات مرتبط با پالایشگاه هنگلی و شرکت‌های وابسته به آن را صرفا برای پایان دادن به همکاری‌ها جمع‌بندی کنند.