ترامپ: جمهوری اسلامی باید حمایت خود از گروههای نیابتی را متوقف کند
ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آمریکا همچنان خواستار آن است که تهران حمایت خود از گروههای نیابتی در خاورمیانه، از جمله حزبالله، را متوقف کند.
ترامپ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره کمک به این گروه شبهنظامی گفت: «بله، آنها باید این کار را متوقف کنند. این یک الزام است.»
دونالد ترامپ گفت برخلاف گزارش رسانهها، او نهتنها برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی «بیقرار» نیست، بلکه تحت هیچ فشاری قرار ندارد. او افزود: «هر چقدر که لازم باشد وقت دارم، اما ایران ندارد؛ فرصت رو به پایان است!» ترامپ گفت توافق تنها زمانی انجام خواهد شد که برای آمریکا مناسب باشد.
ترامپ در این پست نوشت: «نیروهای دریایی جمهوری اسلامی در کف دریا قرار دارند، نیروی هوایی آن نابود شده است، سامانههای ضدهوایی و راداری آن از بین رفتهاند، رهبرانش دیگر در میان ما نیستند.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی نوشت: «محاصره کاملا نفوذناپذیر و قدرتمند است و از آنجا به بعد فقط بدتر میشود. زمان به نفع آنها نیست.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی آماده است و تلآویو برای حمله به اهدافی از جمله رهبران و زیرساختهای انرژی در ایران، منتظر تایید آمریکا است.
کاتز پنجشنبه سوم اردیبهشت در جریان یک نشست ارزیابی امنیتی گفت: «اسرائیل آماده است جنگ علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. ارتش اسرائیل در حوزه دفاعی و تهاجمی آماده است و اهداف مشخص شدهاند.»
او افزود اسرائیل «در درجه اول برای تکمیل حذف سلسله رهبری خامنهای و جانشینان آن» و همچنین هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و برق ایران، منتظر تایید آمریکا است.
کاتز همچنین گفت: «این بار حمله متفاوت و مرگبار خواهد بود و ضربات ویرانگری در دردناکترین نقاط وارد خواهد کرد، پس از ضربات بزرگی که تاکنون به رژیم ایران وارد شده و میتواند پایههای آن را به لرزه درآورد.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز دوم اردیبهشت اعلام کرد که ارتش این کشور همچنان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد و در بحبوحه آتشبسهای شکننده در ایران و لبنان، آماده از سرگیری جنگ در تمامی جبهههاست.
زمیر در سخنرانی خود برای ۱۲۰ سرباز برگزیده که در مراسم روز استقلال در اقامتگاه ریاستجمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند، گفت: «در حال حاضر، ارتش اسرائیل سطح بالایی از آمادهباش و آمادگی را حفظ کرده و آماده است بلافاصله و با قدرت به عملیات رزمی در تمامی جبههها بازگردد.»
خرید مهمات
وزارت دفاع اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد ۲۰۰ میلیون دلار دیگر مهمات هوایی به شرکت تسلیحاتی البیت سفارش داده است.
مهمات هوایی شامل موشکها و دیگر بمبهایی است که جنگندههای اسرائیل برای حملات و رهگیریها از آنها استفاده میکنند.
در ماه ژانویه نیز قراردادی مشابه به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار میان وزارت دفاع اسرائیل و شرکت البیت برای تامین مهمات هوایی امضا شده بود.
بنیامین نتانیاهو اول اردیبهشت گفته بود در هر نسل کسانی برای نابودی اسرائیل قیام میکنند و این بار جمهوری اسلامی برای حملهای گسترده برنامهریزی کرده بود: «حکومت آیتاللهها برای یک هولوکاست دیگر برنامهریزی میکرد. میخواست ما را با بمب اتم و هزاران موشک بالیستیک نابود کند.»
نتانیاهو افزوده بود: «اگر عمل نکرده بودیم، اسامی نطنز و اصفهان و فردو، در کنار اسامی اردوگاههای مرگ آشوویتس و تربلینکا و دیگران در تاریخ قرار میگرفتند. اما به همراه آمریکا اقدام کردیم و جلوی آن را گرفتیم.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره سردرگمی مسئولان جمهوری اسلامی در تشخیص رهبر، متنی مشترک در حساب کاربری خود در ایکس منتشر کرده و نوشتند که با تبعیت کامل از رهبری، دشمن را پشیمان خواهند کرد.
در این متن مشترک آمده: «تندرو و میانهرو وجود ندارد و همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم.»
پیشتر هم محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در واکنش به پست ترامپ نوشته بود که در جمهوری اسلامی فقط یک رهبر داریم.
ترامپ عصر پنجشنبه در تروث سوشال نوشت: «ایران در حال حاضر با دشواری زیادی در تشخیص اینکه رهبرش چه کسی است، مواجه است؛ آنها واقعا نمیدانند! درگیریهای داخلی میان «تندروها» که در میدان نبرد بهشدت در حال شکست خوردن هستند، و «میانهروها» که چندان هم میانهرو نیستند (اما در حال کسب احترام هستند)، بهشدت بالا گرفته است.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در جریان یک ارزیابی امنیتی اعلام کرد اسرائیل آماده ازسرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی است و برای «تکمیل حذف دودمان خامنهای» و هدف قرار دادن تاسیسات انرژی در انتظار «چراغ سبز از سوی ایالات متحده» است. او گفت این بار حمله متفاوت و مرگبار خواهد بود.
کاتز گفت: «اسرائیل ضربات ویرانگری را در دردناکترین نقاط وارد خواهد کرد، در ادامه ضربات گستردهای که حکومت ایران تاکنون متحمل شده و پایههای آن را خواهد لرزاند و فرو خواهد ریخت.»
کاتز گفت: «اسرائیل آماده است جنگ علیه ایران را از سر بگیرد. ارتش اسرائیل در دفاع و حمله آماده است و اهداف مشخص شدهاند.»
او افزود: «اسرائیل در انتظار چراغ سبز از سوی ایالات متحده است، پیش از هر چیز برای تکمیل حذف دودمان خامنهای، آغازگر طرح نابودی علیه اسرائیل، و جانشینان رهبری حکومت ایران.»
در پی اقدام یک فرد در پاشیدن ماده رنگی به سوی شاهزاده رضا پهلوی در برلین، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، به این رویداد واکنش نشان دادند و از تیم محافظت او انتقاد کردند.
در یکی از این پیامها آمده است: «شاهزاده تمام امید ما برای عبور از روزای سخت و سیاهی است که این همه سال تحمل کردیم، چرا تیم محافظ ایشان نتوانست به موقع جلو فرد حمله کننده را بگیرد؟ اگر به جای آب گوجه، اسید یا هرچیز دیگری دستش بود چه؟»
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «دقیقا تیم حفاظتی شاهزاده کجا هستند و چهکار میکنند؟ اگر خدای ناکرده به جای آب گوجه، اسید یا ماده سمی بود چه کار میکردیم؟ چرا آنقدر سهلانگاری کردید؟»
مخاطبی دیگر از شیراز نوشت: «امنیت شاهزاده رضا پهلوی برای ما بسیار بسیار مهم است. اگر اتفاقی برای ایشان رخ دهد، تیم امنیتیشان را نخواهیم بخشید. مراقب شاه ما باشید.»
مخاطبان دیگری نیز اشاره کردند با این سطح پایین از حفاظت، مهاجم میتوانست با سلاح سرد یا وسیله آسیبزای دیگری به شاهزاده رضا پهلوی حمله کند و پیامدهایی جدی به دنبال داشته باشد.
پلیس آلمان پنجشنبه سوم اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد شاهزاده رضا پهلوی پس از نشست خبری خود، با «مایع قرمزی که ظاهرا آب گوجه فرنگی بود» هدف قرار گرفت.
پلیس مردی که این اقدام را انجام داده بود بازداشت شد.
مخاطبی با اشاره به حمله نوشت: «میتوانیم بپرسیم پس این تیم امنیتی شاهزاده چه میکردند که یک نفر توانسته آنقدر راحت از پشت سر نزدیک شود و به ایشان حمله کند؟»
مخاطبی دیگر نیز به انتقاد از پلیس آلمان در مقابله با این حادثه و ایجاد فضای ایمن در اطراف محل نشست خبری پرداخت.
پلیس آلمان در بیانیهای اعلام کرد مردی که در مقابل کنفرانس مطبوعاتی بازداشت شد، هیچگونه اعتبارنامه یا کارت خبرنگاری همراه نداشت و پیشتر نیز مورد توجه پلیس قرار نگرفته بود.
در این بیانیه آمده است: «تحقیقات علیه او به اتهام ضرب و جرح، تخریب اموال و توهین به افراد فعال در عرصه سیاسی در حال شروع است.»
شهروندی از خرمآباد نیز با اشاره به نقش شاهزاده رضا پهلوی در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی، گفت: «جان شاهزاده جان میلیونها ایرانی است؛ مراقب امنیت و جان ایشان باشید. حال ما داخل ایران بعد از دیدن حمله به ایشان بد شده.»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه گفت این حمله به شدت او و اطرافیانش را مضطرب کرده است.
سفر شاهزاده رضا پهلوی در روز سوم اردیبهشت به برلین شامل دیدار و گفتوگو با مقامهای منتخب از طیفهای مختلف سیاسی آلمان در پارلمان این کشور و نشست خبری میشود.
او قرار است در جمع ایرانیان خارج از کشور سخنرانی کند.