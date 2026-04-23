اعلام آمادگی فرانسه برای میزبانی نشستی برای حمایت از ارتش لبنان
رییسجمهور فرانسه اعلام کرد آماده است میزبان نشستی برای حمایت از ارتش لبنان و کمک به بازسازی مناطق جنوبی آسیبدیده این کشور باشد.
امانوئل مکرون پس از دیدار با همتای قبرسی خود پنجشنبه گفت این نشست زمانی برگزار میشود که لبنان آن را مناسب بداند.
پیشتر یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور در روز پنجشنبه حدود ۱۰ تن کمکهای بشردوستانه به لبنان ارسال خواهد کرد.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، به خبرنگاران گفت: «این بسته جدید کمکهای بشردوستانه بهطور ملموس به نیازهای جمعیت آواره لبنانی پاسخ میدهد.»
او افزود که این محموله شامل چادرها، کیتهای پختوپز، چراغها و سایر تجهیزات است.