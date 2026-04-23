وزارت جنگ آمریکا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طی شب گذشته، نیروهای ایالات متحده یک عملیات "بازرسی و سوار شدن با حق بازرسی" را بر روی کشتی بی‌تابعیتِ تحریم‌شده‌ ام/تی مجستیک ایکس (M/T Majestic X) که در حال حمل نفت از ایران بود، در اقیانوس هند و در محدوده مسئولیت فرماندهی هند-پاسیفیک (ایندیپاسکام) انجام دادند.»

در این بیانیه آمده است: «ما به اجرای جهانی اقدامات مربوط به کنترل دریایی ادامه خواهیم داد تا شبکه‌های غیرقانونی را مختل کنیم و کشتی‌هایی را که از ایران حمایت مادی ارائه می‌کنند، در هر جایی که فعالیت می‌کنند، توقیف کنیم.»

وزارت جنگ آمریکا تاکید کرد: «آب‌های بین‌المللی نمی‌توانند به‌عنوان سپر برای بازیگران تحریم‌شده مورد استفاده قرار گیرند. وزارت جنگ به محروم کردن بازیگران غیرقانونی و کشتی‌های آن‌ها از آزادی مانور در حوزه دریایی ادامه خواهد داد.»