شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «اینکه گمان کنیم که رژیم به صلح پایدار متعهد خواهد بود، بسیار خوشبینانه است. به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت دادهایم که شکست خورده است.»
او اضافه کرد: «راه حل، مذاکره با رژیم نیست، بلکه کمک کردن به مردم ایران است تا رژیم را سرنگون کنند. دنیا باید از مردم ایران حمایت کند.»
او تاکید کرد: «جهان باید از مردم ایران عذرخواهی کند که ۴۷ سال به آنان پشت کرده و با رژیم مماشات کرده است.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین به صلحطلبی مردم ایران پرداخت و ادامه داد: «افتخار میکنیم که کوروش کبیر اصول آزادی را بیان و مردم یهود را آزاد کرد و به آنان یاری رساند تا معابد خود را در اورشلیم بازسازی کنند. ایران تنها کشور خاورمیانه بود که به یهودیانی که از رژیم هیتلر فرار می کردند، پناه داد.»