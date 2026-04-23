بازنشر پیام منتسب به مجتبی خامنهای درباره «عملیات رسانهای دشمن»
حساب کاربری منتسب به مجتبی خامنهای در شبکههای اجتماعی در واکنش به اظهار نظر ترامپ درباره شکاف در هیات حاکمه جمهوری اسلامی، قسمتی از پیام نوروزی او را باز نشر کرد.
در بخشی از این پیام آمده است: «عملیات رسانهای دشمن بانشانهگیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد.»
پیشتر محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در متن یکسانی نوشتند: «در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم.»