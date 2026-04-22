والاستریت ژورنال: ترامپ تصمیم گرفته فشار مستمر بر جمهوری اسلامی را حفظ کند
والاستریت ژورنال بهنقل از مقامهای آمریکایی نوشت ترامپ بهتازگی درباره احتمال بمباران دوباره ایران از مشاوران خود سوال کرده، اما در نهایت تصمیم گرفته است فشار مستمر بر تهران را حفظ کند.
والاستریت ژورنال افزود: مقامهای دولت ترامپ میگویند آمادهاند صبر کنند. سیاست فشار حداکثری قبلا نتیجه داد و دوباره هم نتیجه خواهد داد.
بهنوشته والاستریت ژورنال، ترامپ و تیمش راه میانه را برگزیدند و تصمیم گرفتند حفظ فشار بر جمهوری اسلامی بهطور نامحدود و تا زمانی که پیشنهاد مشخصی به آمریکا ارائه کند، ادامه یابد و پس از آن، رییسجمهوری میتواند ارزیابی کند که آیا مذاکرات میتواند ادامه یابد یا باید دستور موج تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی را بدهد.