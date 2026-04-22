آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، گفت دنباله اقتصادی جنگ ایران با طولانی شدن درگیری، بزرگ‌تر خواهد شد.

او افزود: «کشتی‌هایی در تنگه هرمز گیر افتاده‌اند و از سوی دیگر، معمولا حدود ۳۰ روز طول می‌کشد تا از این تنگه به مقصدی در آسیا برسند. این کشتی‌ها باید بار خود را تخلیه کنند و سپس برگردند تا دوباره بارگیری کنند. هیچ راه گریزی از این موضوع نیست و استرالیا از پیامدهای آن مصون نیست.»

آنتونی آلبانیزی از تامین چهار محموله اضافی گازوئیل برای استرالیا خبر داد. این محموله‌ها که در مجموع ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل اضافی برای استرالیا فراهم می‌کنند، از کره جنوبی (دو محموله)، یک محموله از برونئی و یک محموله از مالزی تامین شده‌اند.

رسانه‌هایی همچون وال‌استریت ژورنال و نیویورک‌تایمز گزارش داده‌اند که آسیا-اقیانوسیه نخستین و شدیدترین منطقه‌ای بوده که خارج از خاورمیانه از این جنگ آسیب دیده است؛ منطقه‌ای که به دلیل وابستگی به واردات انرژی از خاورمیانه و درهم‌تنیدگی زنجیره‌های تامین، آسیب‌پذیر است.