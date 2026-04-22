اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت ادامه محاصره دریایی میتواند به پر شدن تاسیسات جزیره خارک و بسته شدن چاههای نفتی ایران منجر شود.
او تاکید کرد واشینگتن با کارزار «خشم اقتصادی» درآمدهای تهران را هدف میگیرد و هر فرد یا شناوری که این تجارت را تسهیل کند، تحریم خواهد شد.
وزیر خزانهداری آمریکا با اشاره به تصمیم ایالات متحده برای ادامه محاصره دریایی ایران گفت طی چند روز آینده تاسیسات ذخیرهسازی جزیره خارک پر خواهد شد و چاههای نفتی شکننده ایران، بسته خواهند شد.
بسنت افزود محدود کردن تجارت دریایی جمهوری اسلامی بهطور مستقیم شریانهای اصلی درآمد حکومت را هدف قرار میدهد و وزارت خزانهداری آمریکا به اعمال حداکثر فشار از طریق کارزار «خشم اقتصادی» ادامه خواهد داد تا توانایی تهران برای تولید، جابهجایی و بازگرداندن منابع مالی را بهصورت نظاممند، تضعیف کند.
او همچنین تاکید کرد هر فرد یا شناوری که این جریانها را از طریق تجارت و تامین مالی پنهانی تسهیل کند، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت و واشینگتن همچنان اموالی را که به گفته او «رهبری فاسد به نام مردم ایران به سرقت برده است»، مسدود میکند.